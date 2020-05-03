3 نجوم مرشحين للرحيل عن بيراميدز في الصيف المقبل

ربطت العديد من التقارير الصحفية بين العديد من نجوم نادي بيراميدز والرحيل عن الفريق، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وتسعى كبار أندية الدوري الممتاز في ضم بعض نجوم الفريق خلال الفترة المقبلة، بيد أن ذلك لن يكون سهلاً، في ظل الرواتب الباهظة التي تقدمها إدارة الفريق، والتي قد لايجد هؤلاء النجوم مثلها في الأهلي والزمالك بشكل محدد.

ونقدم لكم من خلال التقرير التالي، أبرز 3 نجوم مرشحة للرحيل عن بيراميدز خلال الفترة المقبلة.

رجب بكار

يظل الخيار الأول للنادي الأهلي لتدعيم مركز الظهير الأيمن، والذي سيشهد رحيل أحمد فتحي لنادي بيراميدز بنهاية الموسم الجاري، بعد أن رفض التجديد للنادي الأهلي.

عمر جابر

من المتوقع أن يجدد الزمالك محاولات ضمه في الصيف المقبل، بعد أن حاول ذلك في يناير الماضي دون جدوى.

ومن المتوقع أن يصطدم الزملك برغبة الكرواتي "أنتي تشاتشيتش" مدرب الفريق في عدم رحيل جابر، بالإضافة لراتبه الكبير الذي يتقاضاه في بيراميدز، لكن الزمالك قد يراهن على رغبة اللاعب في العودة.

جون أنطوي

ذكرت عدة تقارير مقربة من نادي بيراميدز، أن المهاجم الغاني قد يجد طريقه للرحيل بنهاية الموسم القادم، حيث من المرجح أن تكون وجهته القادمة خارج مصر، مع وجود اهتمام من نادي الزمالك بضمه.