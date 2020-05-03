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في ذكرى ميلادها.. بدايات زوزو نبيل مع فرقة يوسف وهبي

الأحد 03/مايو/2020 - 05:41 ص
بوابة الفجر
ريهام كمال
تحل اليوم ذكرى ميلاد شهر زاد الإذاعة المصرية التي بدأت مع الميكروفون واعتبرته من ضمن شرايين جسدها، ولكنه شريان غير عادي فهو الذى يغذى القلب، وأبدعت في خلال مشوارها الفني هي الفنانة الكبيرة زوزو نبيل.

كانت بدايات زوزو نبيل، مع فرقة يوسف وهبي، عن طريق فرقة مختار عثمان، وكان الآخير أخذ بنصيحة الأول وهي غلق المسرح لعدم القدرة على التواصل في ظل وجود فرق يوسف وهبي، وعلي الكسار، ونجيب الريحاني.

طلب يوسف وهبي، من مختار عثمان، أن يغلق المسرح ويأتي له بـ زوزو نبيل، اتحلت الفرقة وذهبا إلى "وهبي" في مكتبه وسألها عن آجرها وردت عليه تأخذ 6 جنيهات، وبدل السفر خارج القاهرة 15 قرش.

وقال يوسف وهبي، إلى زوزو نبيل، سأعطيكي 8 جنيهات، وبدل السفر 35 قروش، ونظرت إلى مختار عثمان، بإعتباره أستاذها ومن علمها الوقوف على المسرح.

وفي احدى المرات شعروا أربعة من الممثلين في فرقة يوسف وهبي، بالغيرة من زوزو نبيل، كونها جديدة بالفرقة ويعطيها 8 جنيهات، فتركوه.

سألها يوسف وهبي، عن قدرتها لتحل محل الأربعة ممثلات اللاتي تركن الفرقة، وردت عليه بالإيجاب، لتنطلق في الفرقة وتشارك في العديد من الأدوار.

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