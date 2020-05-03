الممثل السعودي أحمد شعيب لـ"الفجر الفني": حزنت لخروج بعد حين من السباق الرمضاني.. وأتخوف من عرض الأعمال على المنصات الإلكترونية (حوار)

في البداية.. حدثنا عن تفاصيل دورك في المسلسل الرمضاني اتجاه خاطئ؟



ما الذي لفت انتباهك للمشاركة في هذا العمل؟



كيف كانت كواليس التصوير؟



كيف استعديت لتقديم هذه الشخصية؟



ماهي المشاهد الصعبة التي واجهتك أثناء تصوير المسلسل؟



وماذا عن مشاركتك في بعد حين؟ حدثنا عن تفاصيل دورك؟



ما الجديد الذي تقدمه للجمهور من خلال مشاركتك في بعد حين؟



وماذا عن شعورك بعد خروجه من السباق الرمضاني؟



هل تؤيد الاراء التي تقول أن الموسم الرمضاني يتسبب في ظلم بعض المسلسلات؟



هل تتخوف من عرض أعمالك على المنصات الالكترونية؟



ما هي الشخصية التي تتمنى تقديمها خلال الفترة المقبلة؟





ما هي المعايير التي بناء عليها تختار وتوافق على أدوارك؟

هناك عدة معايير، أصبحت اتخذها عند انتقائي للنصوص، فلابد أن يكون النص ذو رسالة ومحتوى جيد وأن يظهرني بالشكل المرجو، وأيضًا أن تكون مساحه الدور كبيرة بحيث تخدمني كممثل وكي أتمكن من استخدام أدواتي الفنية بشكل أوسع.



ماذا عن تحضيراتك الفنية المقبلة بعد رمضان؟

لدي بعض المشاريع الفنية والتي سأفصح عنها لاحقًا في حال إن تمت.



كيف تقضي وقتك في الحجر المنزلي؟

لا يوجد روتين مختلف لدي فأنا أقضيه كأي شخص عادي بالجلوس داخل المنزل ومتابعة بعض الأخبار وبين متابعه برامج السوشيال ميديا.



ما الدرس الذي تعلمته من أزمة كورونا؟

تعلمت دروسًا عديدة من هذه الجائحة ومن ضمنها أن أقل الأشياء التي لم نكن نهتم لوجودها أصبحت الآن من ضمن أحد الأشياء المرجوه والتي نتمنى رجوعها.



ما رأيك في الاعمال الدرامية المشتركة بين مصر ولبنان وسوريا والسعودية؟

فكرتها جيده نوعًا ما فالأعمال المشتركة من إيجابياتها انها لا تحصرك في بلد معين ناهيك عن أنها ستساهم في انتشارك على نطاق أوسع.



ماهي رسالتك لجمهورك؟

شكراً على حبكم ودعمكم المستمر وأتمنى أن أكون عند حسن ظنكم دومًا.









فنان سعودي لديه موهبة فنية أصيلة، دخل قلوب الجمهور بدون استئذان ولفت الأنظار بتمثيله المميز وبراعته في تجسيد أكثر من شخصية والتنقل بينهم بكل سلاسة وسهولة، حديثنا عن الفنان أحمد شعيب.والتقى "الفجر الفني" بالفنان السعودي أحمد شعيب في حديث خاص مليئًا بالمفاجآت والصراحة، وكشف لنا عن مشاركته في السباق الرمضاني الجاري من خلال أكثر من عمل.وإلى نص الحوار:أُجسد خلال هذا العمل شخصية المحقق الصارم، ناهيك عن أنه يفهم في لغة العيون والجسد.الذي جذبني هو فكرة النص ومساحته بالعمل فضلًا عن أنه من الأدوار الجديده التي لم يسبق لي تجسيدها في أعمالي السابقة.الكواليس كانت رائعه وممتعه جدًا.بلا شك بالبداية قرأت النص بشكل جيد ثُم حاولت أن أتعمق ببعض المعلومات والتفاصيل التي تقوم عليها هذه الشخصيه مثل حركة اليدين والعينين.كان التصوير رائع ولم أواجه اَي مشاهد صعبة أثناء تصوير هذا العمل.أُجسد في هذا العمل شخصية زياد الرجل الذي يتورط في نزوة تكلفه الكثير من المتاعب والخسائر والتي من خلال هذه الأحداث تنطلق قصة العمل.ناهيك عن الحبكة الدرامية الجميله التي سيشاهدها الجمهور في هذا العمل، فأنا أُجسد دور البطولة المطلقه للمرة الأولى، وأتمنى أن تنال إعجاب الجمهور.بلاشك تضايقت في بداية الامر لكن ربما يكون تأجيله لصالح العمل ولكي يأخذ فرصته بعد شهر رمضان من حيث المتابعة.نِعم لأن هناك كم هائل من الأعمال الدرامية التي ظلمت بسبب الزخم الدرامي التي نعيشه وبسبب عرض بعض الأعمال في أوقات لا تتناسب مع أوقات المشاهد.بلاشك أتخوف فأرى دائماً الأعمال الدراميه التي تعرض على قنوات تلفزيونية يكون لها نصيب بالنجاح أعلى من بعض الأعمال التي تعرض على المنصات الإلكترونية.هل هناك أي مسلسلات أخرى تشارك من خلالها في رمضان؟ لدي مسلسل إتجاه خاطئ و إجازة ولدي أيضًا مشاركة في حلقة واحدة من مسلسل درويشيات.أحب تجسيد كل الشخصيات ولا توجد شخصية بعينها.