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تسجيل 1453 وفاة جديدة بأمريكا.. والإجمالي يرتفع لـ66 ألفًا

الأحد 03/مايو/2020 - 05:35 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
كشفت جامعة "جونز هوبكنز"، السبت، أن الولايات المتحدة الأمريكية، سجلت 1453 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى أكثر من 66 ألفًا، وفقا لما أفادت به "سكاي نيوز عربية".

وأوضحت الإحصائية، أن عدد الإصابات وصل أكثر من 1.1 مليون إصابة بمرض كوفيد-19 في البلاد، و66224 وفاة، بزيادة قدرها 2 في المئة مقارنةً بحصيلة، الجمعة.

الجدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد، بدأ من الصين، وانتشر بعدها في مختلف دول العالم.

وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 62 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1522 حالة حتى يوم أمس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1970 حالة، من ضمنهم الـ 1522 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 298 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات جديدة.

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 6193 حالة من ضمنهم 1522 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و415 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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