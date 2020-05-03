عمر يترشح للعمل بدلا من دياب.. أبرز ما جاء في الحلقة الـ9 من "عمر ودياب"

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يذهب صاحب البنزينة لمنزل عمر ويقابله خاله سرور ويتشاجر معه صاحب البنزينة لسرقة عمر ودياب أشياء من البنزينة.



ثم يأخذ صاحب البنزينة التليفزيون الخاص بخال عمر مقابل ما تم سرقته وينزعج سرور كثيراً لأنه يريد مشاهدة برنامج وائل الابراشي.



ثم يذهب سرور لمنزل دياب وتقابله والدته ويخبرها انه يريد مشاهدة برنامج التاسعة مساءً لوائل الابراشي وتتشاجر معه ثم يذهب وبيده التليفزيون الخاص بها معه.



يذهب عمر للنادي التي تعمل به حبيبته رشا ويتفاجئ بجلوس الكابتن الخاص بها معها ووجود عصير وفشار.



ثم يقول لها لماذا تجلس معه وهي مرتبطة به لتقول له أنها سنجل، ثم يتشاجر معه الكابتن ويسأل من هو ليقول عمر أنه يريد الاشتراك في النادي.



ثم يتشاجر معه الكابتن لمنادية عمر لرشا باسمها دون ألقاب، ويعلي صوته عمر عليه ويقول لا اسمها رشا ووريني هتعمل ايه، ويضربوا الكابتن ليقول عمر لمن في النادي أجروا بسرعة فيه مقطورة هنا ازاي تدخل وسط الناس وتدافع عنه رشا وتبعد الكابتن عنه.



بعد ذهاب دياب برفقة عمر للتقديم للوظيفة التي جلبتها مايا له ثم يعجب المدير بعمر ويقوم بإعطاءه الوظيفة بدلاً من دياب.



وينصدم دياب ثم يقول للمدير أنه هو من معه الواسطة وليس عمر، ليطلب المدير أن يترك له رقمه ويخرج ليستلم اليونيفورم الخاص بعمل زميله عمر لاعطاءه له.



ثم يسأل عمر عن المرتب الذي يحصل عليه هذا المدير بعد جميع هذا الفخر والرثاء في تكلفة المكتب.



وتدور أحداث مسلسل "عمر ودياب" حول شابين يتعرضان لديون عديدة في أول مشروع يعملون به، ثم يتنقلون لعدة وظائف للعمل بها ولكن تنتهي معهم بالفشل حتى يصلوا في النهاية الى وظيفة وعن طريقها يتحقق لهما النجاح بعد التعلم من أخطائهم السابقة.



وشارك في بطولة "عمر ودياب" كل من علي ربيع، مصطفى خاطر، نهال عنبر، محمود الليثي، ويزو، محمد محمود، أمال قطب، أحمد الشربيني، نزار المغربي، وأخرون، تأليف مصطفى عمر، فاروق هاشم، إخراج معتز التوني.