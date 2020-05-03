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صلاح يرد على تقرير بريطاني باستخدام "وجه ضاحك"

الأحد 03/مايو/2020 - 05:21 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
الفجر الرياضي

نشر محمد صلاح، نجم منتخب مصر، ومهاجم ليفربول الإنجليزي، صورة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وهو ما أخطر لذهن البعض أنه يرد على الأخبار المتعلقة به بطريقة مباشرة.

 

وظهر الفرعون المصري، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، في الصورة التي نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، وهو مبتسمًا، ما لفت نظر البعض وتم تفسيره على أن هذه الصورة ما هي إلا رد على ما نشرته شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية أمس.  

 

 

وكانت "شبكة سكاي سبورتس" قد نشرت صورة لـ صلاح عبر موقع "إنستجرام"، وعلقت عليها: "البقاء أم البيع؟"، وأضافت: "ننظر إلى سبب تغيير دور صلاح الذي قد يعنى أن ليفربول ربما سيحتاج إلى البحث عن مهاجم جديد بالمستقبل".


ولم يرد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي على ما نشرته الشبكة البريطانية بشكل صريح، ولم يوضح حقيقة ما إن كان هناك خطط للاستغناء عنه أم لا، ورد على تقرير "سكاي سبورتس" باستخدام وجه يضحك على موقع التدوينات القصيرة تويتر. 

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