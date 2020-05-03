Advertisements

برشلونة يخطط للتعاقد مع بيانيتش

الأحد 03/مايو/2020 - 08:16 ص
بيانيتش
بيانيتش
أحمد عصام
يخطط مسئولو فريق برشلونة الإسباني للتعاقد مع اللاعب البوسني ميراليم بيانيتش لاعب خط وسط فريق يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة "الآس"، إن كيكي ستين مدرب برشلونة معجب بلاعب يوفنتوس، ويرى أن لديه إمكانيات كبيرة سوف تفيد الفريق بالموسم الجديد.

‏وأوضحت الصحيفة إن لويس انريكي عندما كان مدرباً لـ برشلونة كان يريد التعاقد مع بيانيتش، حيث أنه دربه مع روما، ولكن اللاعب وقع مع يوفنتوس وبرشلونة بعدها وقع مع اندري جوميز.

وقال جوردي ميستري نائب الرئيس ان اللاعب البوسني هو حلم، ويوفنتوس كان لا يفرط به، ولكن الوضع تغير.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

يوفنتوس صفقات برشلونة بيانيتش برشلونة

أخبار تهمك

وائل الإبراشي عن زيادة عدد مصابي كورونا : "الناس مصممة على الانتحار" (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

وزير التعليم يعلن طرق تسليم المشروعات البحثية للطلاب

منذ حوالي 12 ساعة

شاهد.. وزيرة الصحة تكشف عن مفاجأة سارة بشأن دواء "ريمديسيفير"

منذ يوم

مفاجأة.. طبيب مناعة: فيروس كورونا لا يصيب الرئة فقط (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. 15 صورة ترصد مقتل 18 عنصرا إرهابيا في سيناء

منذ حوالي 5 ساعات

"الصحة العالمية" تكشف تفاصيل عقار "ريمديسفير" لعلاج كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة للمصريين بشأن العلاج (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الصور الأولى للإرهابيين المقتولين في بئر العبد بسيناء (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

"ماروحتش علشان الفلوس".. بدرية طلبة تكشف كواليس برنامج "رامز مجنون رسمي"

منذ حوالي 7 ساعات

صدمة في العالم.. "كاواساكي" مرض جديد من رحم كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. بشرى سارة من وزارة الأوقاف بشأن صلاة التراويح

منذ حوالي 19 ساعة

خليك في البيت.. 4 أسرار وراء زيادة حالات كورونا بمصر

منذ حوالي 18 ساعة

خالد أبوبكر يكشف اعترافات زوجة هشام عشماوي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الداخلية تعلن مقتل 18 إرهابيا في بئر العبد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. بدء وضع كباش الأقصر بميدان التحرير (صور)

منذ يوم

خبر سار من المالية للمواطنين بشأن رواتب مايو (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

يوفنتوس يستميت للحفاظ على "بيانيتش" من أطماع برشلونة

يوفنتوس يوجه ضربة جديدة لريال مدريد بعد ضم رونالدو

يوفنتوس يشعل الصراع بين كبار أوروبا بسبب "بيانيتش"

كانتي بديل بيانيتش في يوفنتوس

يوفنتوس يسعي لتجديد عقد بيانيتش

بيانيتش يغلق ملف الرحيل ويقترب من التجديد للسيدة العجوز

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:49 م

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة للمصريين بشأن العلاج (فيديو)

صدمة في العالم.. "كاواساكي" مرض جديد من رحم كورونا

07:44 م

وائل الإبراشي عن زيادة عدد مصابي كورونا : "الناس مصممة على الانتحار" (فيديو)

09:54 م

عاجل.. 15 صورة ترصد مقتل 18 عنصرا إرهابيا في سيناء

03:53 ص

عاجل.. بشرى سارة من وزارة الأوقاف بشأن صلاة التراويح

01:41 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة