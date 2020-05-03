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برشلونة يخطط للتعاقد مع بيانيتش
الأحد 03/مايو/2020 - 08:16 ص
أحمد عصام
يخطط مسئولو فريق برشلونة الإسباني للتعاقد مع اللاعب البوسني ميراليم بيانيتش لاعب خط وسط فريق يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.
وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة "الآس"، إن كيكي ستين مدرب برشلونة معجب بلاعب يوفنتوس، ويرى أن لديه إمكانيات كبيرة سوف تفيد الفريق بالموسم الجديد.
وأوضحت الصحيفة إن لويس انريكي عندما كان مدرباً لـ برشلونة كان يريد التعاقد مع بيانيتش، حيث أنه دربه مع روما، ولكن اللاعب وقع مع يوفنتوس وبرشلونة بعدها وقع مع اندري جوميز.
وقال جوردي ميستري نائب الرئيس ان اللاعب البوسني هو حلم، ويوفنتوس كان لا يفرط به، ولكن الوضع تغير.
وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة "الآس"، إن كيكي ستين مدرب برشلونة معجب بلاعب يوفنتوس، ويرى أن لديه إمكانيات كبيرة سوف تفيد الفريق بالموسم الجديد.
وأوضحت الصحيفة إن لويس انريكي عندما كان مدرباً لـ برشلونة كان يريد التعاقد مع بيانيتش، حيث أنه دربه مع روما، ولكن اللاعب وقع مع يوفنتوس وبرشلونة بعدها وقع مع اندري جوميز.
وقال جوردي ميستري نائب الرئيس ان اللاعب البوسني هو حلم، ويوفنتوس كان لا يفرط به، ولكن الوضع تغير.
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