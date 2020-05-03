أحمد مجدي ينجح في تنفيذ خطته ضد آيتن عامر

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عرضت الحلقة التاسعة من مسلسل "فرصة تانية" اليوم على قناة "أون" في تمام الساعة 11:45 مساءً.





ذهب أحمد مجدي "زياد" إلى بيته، وجد ريهام تجلس مع والده في المنزل، فعاملها بلطف، قال لها الكثير من الكلمات الجميلة مما أدهش ريهام ووالده، فطلب منهم أن يذهب لكي يحضر عصير لريهام.





أحضر زياد عصير جوافة ووضع فيه برشام منوم لريهام، عندما نامت سحب منها عينة دم بواسطة سرنجة، لكي يتأكد هل هي حامل منه أم هذه خدعة.





يذكر أن مسلسل"فرصة تانية"على قناة "cbc"، على أن يكون العرض الاول الساعة 12 صباحًا، والعرض الثاني الساعة 4 وربع صباحًا، والعرض الثالث الساعة 5 مسًاء، والعرض الثالث الساعة 1 وربع ظهرًا.



كما يعرض المسلسل على قناة "dmc" على أن يكون العرض الاول في تمام الساعة 10 ونصف، والعرض الثاني 5 ونصف.





