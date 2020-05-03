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تعرف على آخر مستجدات عودة الدوري الإيطالي

الأحد 03/مايو/2020 - 05:45 ص
أرشيفية
أرشيفية
ريهام عبد المحسن

كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن جميع أندية الدوري الإيطالي قامت بالتصويت في صالح استكمال الموسم، على الرغم من التقارير التي ألمحت إلى احتمالية إلغاء المسابقة، خوفًا من ازدياد الوضع سوءًا بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

 

وأشارت التقارير الصحفية إلى إن تورينو وبريشيا اعترضوا على عودة مسابقة الدوري الإيطالي، إلا أن رابطة الدوري الإيطالي أكدت أن الأندية الإيطالية وافقت بالإجماع على استكمال الموسم.

 

وأكدت التقارير الصحفية أن رابطة الدوري الإيطالي، عقدت بالأمس الجمعة اجتماعًا طارئًا عبر تقنية الفيديو أجمعت خلاله الأندية على استكمال البطولة.

 

وأفادت التقارير الصحفية بأن الاجتماع عُقد في المقام الأول من أجل حل قضية حقوق البث التلفزيوني، كما تمت مناقشة موقف الحكومة الإيطالية التي هددت بإلغاء الموسم في حال عدم تعديل البروتوكول الخاص بسلامة اللاعبين والمدربين من فيروس كورونا المستجد بشكل مناسب.

 

وأوضحت التقارير الصحفية أن أندية بولونيا وبارما وسبال وساسولو حصلوا على إذن من منطقة إميليا رومانيا من أجل عودة التدريبات في 4 مايو المقبل.

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