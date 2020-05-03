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تفاصيل صفقة ليفربول مع تيمو فيرنر

الأحد 03/مايو/2020 - 09:07 ص
تيمو فيرنر
تيمو فيرنر
أحمد عصام
شهدت الساعات الماضية تطورات جديدة بشأن رغبة فريق ليفربول الإنجليزي في التعاقد مع تيمو فيرنر مهاجم لايبزيج الألماني خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق.

وأشارت تقارير إيطالية حسب صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت، إن ليفربول في محادثات متقدمة مع اللاعب تيمو فيرنر، والمهاجم الألماني هو هدف كلوب الأول هذا الصيف.

وعرض ليفربول على فيرنر عقد لمدة خمس سنوات وبأجر يصل إلى 10 مليون يورو سنوياً بالإضافة إلى مكافآت مالية، ولازال الفريق يعمل على الإتفاق معه بشكل نهائي.

وكان قد صرح فيرنر منذ أيام بأنه يرغب في الانتقال لدوري آخر، وليس لديه نية في الانتقال إلى فريق بايرن ميونيخ.

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ليفربول لايبزيج تيمو فيرنر الدوري الانجليزي

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