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ساسي يقترب من الرحيل عن الزمالك

الأحد 03/مايو/2020 - 06:03 ص
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
ريهام عبد المحسن

أفادت تقارير صحفية محلية نقلاً عن مصدر مطلع في الزمالك بأنه تم استبعاد فكرة رحيل نجم خط وسط الفريق التونسي فرجاني ساسي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة خاصة وأنه يعتبر من العناصر الأساسية في القلعة البيضاء.

 

وكشفت التقارير الصحفية أن مازال متبقي في عقد فرجاني ساسي موسما مع الفريق الأبيض بخلاف الموسم الحالي المتوقف لتجنب انتشار فيروس كورونا.

 

وأوضحت التقارير الصحفية أن إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور وفرجاني ساسي لديهما رغبة متبادلة في استمراره ضمن صفوف الزمالك في الموسم المقبل.

 

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن فرجاني ساسي متواجد في بلاده منذ إيقاف النشاط الكروي عقب تفشي فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

 

وذكرت التقارير الصحفية أن الاتحاد الكرة المصري قام بتجميد النشاط الرياضي في مصر لمدة أسبوعين وذلك بحسب تعليمات وتوجيهات من قبل رئاسة الجمهورية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والمميت حول العالم من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين

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