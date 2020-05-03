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لهذا السبب لقبت بشاكيرا العرب.. تعرف على أبرز المعلومات عن ميريام فارس
الأحد 03/مايو/2020 - 06:44 ص
روان هيثم
يحتفل اليوم الوسط الفني بميلاد الفنانة ميريام فارس، التي جذبت الملايين لحبها بطلتها الجميلة.
ويعرض 'الفجر الفني' بعض المعلومات التي لا تعرفها عن حياتها.
1-ولدت في قرية كفر شلال بمدينة لبنان يوم 3 مايو عام 1983م.
2-يعمل والدها في تصميم المجوهرات.
3-درست لمدة 4 سنوات في معهد الموسيقى الوطني "الكونسرفاتوار".
4-أصدرت العديد من الألبومات منها من عيوني، بتقول ايه، من عيوني، امان.
5-تعرضت لعدة خلافات مع الفنانة قمر نادر، والتي على أثرها انتقلت قمر للمجال الفني.
6-واجهت العديد من الانتقادات لرقصها وملابسها.
7-لقبها جمهورها باسم "شاكيرا العرب".
8-تزوجت من رجل الأعمال داني ميتري في السر دون أن تفصح لجمهورها، وأنجبت جايدن.
9-شاركت في عدة أعمال فنية منها فيلم سيلينا، ومسلسل إتهام.
ويعرض 'الفجر الفني' بعض المعلومات التي لا تعرفها عن حياتها.
1-ولدت في قرية كفر شلال بمدينة لبنان يوم 3 مايو عام 1983م.
2-يعمل والدها في تصميم المجوهرات.
3-درست لمدة 4 سنوات في معهد الموسيقى الوطني "الكونسرفاتوار".
4-أصدرت العديد من الألبومات منها من عيوني، بتقول ايه، من عيوني، امان.
5-تعرضت لعدة خلافات مع الفنانة قمر نادر، والتي على أثرها انتقلت قمر للمجال الفني.
6-واجهت العديد من الانتقادات لرقصها وملابسها.
7-لقبها جمهورها باسم "شاكيرا العرب".
8-تزوجت من رجل الأعمال داني ميتري في السر دون أن تفصح لجمهورها، وأنجبت جايدن.
9-شاركت في عدة أعمال فنية منها فيلم سيلينا، ومسلسل إتهام.