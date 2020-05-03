لهذا السبب لقبت بشاكيرا العرب.. تعرف على أبرز المعلومات عن ميريام فارس

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يحتفل اليوم الوسط الفني بميلاد الفنانة ميريام فارس، التي جذبت الملايين لحبها بطلتها الجميلة.



ويعرض 'الفجر الفني' بعض المعلومات التي لا تعرفها عن حياتها.



1-ولدت في قرية كفر شلال بمدينة لبنان يوم 3 مايو عام 1983م.



2-يعمل والدها في تصميم المجوهرات.



3-درست لمدة 4 سنوات في معهد الموسيقى الوطني "الكونسرفاتوار".



4-أصدرت العديد من الألبومات منها من عيوني، بتقول ايه، من عيوني، امان.



5-تعرضت لعدة خلافات مع الفنانة قمر نادر، والتي على أثرها انتقلت قمر للمجال الفني.



6-واجهت العديد من الانتقادات لرقصها وملابسها.



7-لقبها جمهورها باسم "شاكيرا العرب".



8-تزوجت من رجل الأعمال داني ميتري في السر دون أن تفصح لجمهورها، وأنجبت جايدن.



9-شاركت في عدة أعمال فنية منها فيلم سيلينا، ومسلسل إتهام.