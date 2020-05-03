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أبرز الصفقات المتوقعة في أوروبا في الميركاتو الصيفي القادم

الأحد 03/مايو/2020 - 06:23 ص
أرشيفية
أرشيفية
عبد القادر عرابي

تواصل الأندية الأوروبية تحديد احتياجاتها في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل توقف كرة القدم في أوروبا بسبب تفشي وباء كورونا.

 

 

وعلى الرغم من الشلل الذي ضرب كرة القدم الأوروبية، وما خلفه من خسائر مالية جسيمة على جميع الأندية، إلا أن أخبار سوق الانتقالات والصفقات مازالت متواصلة وبشكل قوي.

 

 

ونلقي لكم الضوء في السطور القادمة على أبرز الصفقات الوشيكة الحدوث لكبرى الأندية الأوروبية خلال الصيف القادم.

 

 

 

لاوتارو مارتينيز – برشلونة

 

 

 

يعد الخيار الأول لإدارة النادي الكتالوني لتدعيم خط الهجوم، والذي يشغله حالياً المهاجم المخضرم لويس سواريز.

 

 

وتحاول إدارة برشلونة التفاوض مع نادي إنتر ميلان حول ضمه، إلا أن مساعي برشلونة قوبلت بالرفض، وهو ما قد يدفع النادي لتفعيل الشرط الجزائي والبالغ 111 مليون يورو.

 

 

 

 

نيمار – برشلونة

 

 

سيجدد برشلونة مفاوضات ضم نيمار والتي بدأت في الصيف الماضي واستمرت حتى اللحظات الأخيرة من سوق الإنتقالات.

 

وقد يصبح النادي الباريسي منفتحاً حول بيع نيمار هذا الصيف، بشرط تلقيه عرضاً مناسباً للتخلي عنه.

 

 

جادون سانشو – مانشستر يونايتد

 

 

يبقى الهدف الأول لمانشستر يونايتد مع وجود منافسة من تشيلسي، حيث من المتوقع أن تبلغ الصفقة ما يقارب 120 مليون يورو، لضمه من بوروسيا دورتموند الألماني.

 

 

تيمو فيرنر – ليفربول

 

 

انتشرت شائعات رحيله عن لايبزج الألماني في الفترة الأخيرة لنادي ليفربول، لاسيما وأن الشرط الجزائي لضمه يبدو زهيداً بعض الشئ، حيث يبلغ 50 مليون يورو.

 

 

 

فيليبي كوتينيو – تشيلسي

 

 

يقترب بشدة من الإنتقال لتشيلسي، بعد أن أشارت عدة تقارير إنجليزية لتوصل تشيلسي وبرشلونة لصيغة اتفاق بشأن ضمه، بعد أن تنازل بايرن ميونخ عن تفعيل بند شراء عقده بنهاية الموسم.

 

 

توماس بارتي – أرسنال

 

 

ذكرت عدة تقارير إنجليزية، أن نادي أرسنال سيفعل الشرط الجزائي في عقد نجم أتليتيكو مدريد ومنتخب غانا "توماس بارتي" والذي يبلغ 50 مليون يورو.

 

 

 

أرثر ميلو – يوفنتوس

 

 

ظهر اسم الدولي البرازيلي بقوة في الفترة الماضية على أجندة يوفنتوس، والذي يسعى لتقوية وسط ميدانه، وقد تستغل إدارة برشلونة هذا الأمر، وتضم أحد اللاعبين المطلوبين من السيدة العجوز، على غرار "فيديريكو بيرنارديسكي" و"رودريجو بينتانكور".

 

 

 

دايوت أوباميكانو – مانشستر سيتي

 

 

 

نجم آخر من نادي لايبزج الألماني مرشح للرحيل، وهو المدافع الفرنسي الشاب "دايوت أوباميكانو" والذي قدم مستويات ملفتة مع النادي الألماني هذا الموسم.

 

ويجد مانشستر سيتي منافسة كبيرة حول ضمه من ناديي أرسنال وريال مدريد.

 

 

 

ليروي ساني – بايرن ميونخ

 

 

 

يظل أحد أهم المطلوبين في الفريق البافاري، والذي جدد طلب ضمه من مانشستر سيتي، بعد أن باءت المحاولات الأولى بالفشل خلال الصيف الماضي.

 

 

بول بوجبا – ريال مدريد

 

 

تزايدت فرص خروج بوجبا من مانشستر يونايتد بشكل كبير هذا الموسم، في ظل كثرة إصاباته وتألق الصفقة الجديدة "برونو فيرنانديز" المنضم في يناير الماضي.

 

ويظل ريال مدريد أهم المهتمين بضم اللاعب، حيث سبق وأن حاول ضمه في الصيف الماضي دون جدوى.

 

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