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وفاة سفير الأغنية الأمازيغية "إيدير".. والرئيس الجزائري ينعاه

الأحد 03/مايو/2020 - 06:30 ص
بوابة الفجر
وكالات

نعى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون المطرب الجزائري الكبير "إيدير" الذي توفى الليلة الماضية.

وقال الرئيس تبون - في تغريدة على حسابه بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي فجر اليوم الأحد - "ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة المرحوم حميد شريت المدعو فنيًا إيدير، أيقونة الفن الجزائري وصاحب السمعة العالمية".

وأضاف: "بهذا المصاب تفقد الجزائر هرما من أهراماتها، رحمه الله وأدخله فسيح جناته وألهم ذويه ومحبيه جميل الصبر والسلوان".

وتوفي المطرب الجزائري ايدير واسمه الحقيقي حميد الليلة الماضية بأحد مستشفيات (باريس) عن عمر ناهز 71 عاما، إثر مرض ألزمه الفراش في الأونة الأخيرة.

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