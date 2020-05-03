وفاة سفير الأغنية الأمازيغية "إيدير".. والرئيس الجزائري ينعاه

نعى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون المطرب الجزائري الكبير "إيدير" الذي توفى الليلة الماضية.





وقال الرئيس تبون - في تغريدة على حسابه بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي فجر اليوم الأحد - "ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة المرحوم حميد شريت المدعو فنيًا إيدير، أيقونة الفن الجزائري وصاحب السمعة العالمية".





وأضاف: "بهذا المصاب تفقد الجزائر هرما من أهراماتها، رحمه الله وأدخله فسيح جناته وألهم ذويه ومحبيه جميل الصبر والسلوان".



