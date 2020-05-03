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مؤنس يكشف حقيقة عزيز.. أبرز ما جاء في الحلقة الـ9 من "النهاية"

الأحد 03/مايو/2020 - 06:56 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
يذهب زين الى المطعم ليسأل عن الجرسون عدنان ويتفاجئ أنهم طردوا من الواحة لاكتشاف سرقته.

تبكي صباح أثناء حبسها وتتذكر زين وحبها له لخمس سنين، وتصبرها صديقتها داليا شوقي، وتبكي رضوى لاختفاء روبوت زين والتي تعتقد أنه زوجها زين.

تذهب ريناد للبحث عن عمل وأنها لا تريد مال وتعيش معهم فقط بعملها، ولكن الرجل يرفض ويصرخ عليهم ثم يقول أخوها أنه جعان وتسرق له تفاح ويجري ورائهم الرجل مشبههم باللصوص.

ويقترح أخوها أن يرجع للرجل التفاح حتى يوافق على عملهم معه، أو يذهبون لجدهم ابراهيم ولكنها ترفض وتطلب منه أن يأكل.

يتحدث رئيس انيرجي كو مع مؤنس ويطالبه أن يوصل الحصة بنفسه ويحاول حل مشكلة الوعي التي تعرضوا لها وانه سوف يعطيه مكافأة.

ليرد مؤنس أنه يعمل وغير منتظر صرف مكافأت، ثم يريه رئيس انيرجي كو حصته ويستغرب مؤنس أنه يعرف أن رضوى لا يتم صرف لها مكافأة هذا الشهر.

يحقق مؤنس مع زينة ويستأذنها أن يفكر بصوت عالي ولماذا معه سلاح وأن الذي يريد عمل شئ يجب أن يكون قده، ويقول لها أنه اكتشف ان شريكه ينصب عليه ويتمنى معرفة المكان الذي سيذهب اليه وتركه في هذه المشكلة بمفرده وصباح لا تريد أن تقص له الحقيقة.

ويقول لها أنه غير قادر ويريد معرفة الحقيقة فقط أما ان يرسلها الى جنوب غرب أوروبا وتقول له أنها أعطتها لصباح ولا تدري ماذا فعلت بها.

يبدأ مؤنس بالبحث وراء عزيز ويأمر بأن يرسلوا له ملف عزيز بالكامل.

يذهب سعادة وعزيز للاختباء في مكان ويقول عزيز أن هذه الورشة الذي تربى معه ويخبئ بها جميع الأشياء لأن نص ما يعمل به في الممنوعات والنص الأخر سوف يمنع أيضا.

ويسألوا سعادة كم وقت سيستغرقوا في جلوسهم بهذا المكان ليقول له حتى تنحل مشكلة زين لأن جميع البشر سيموتون وأنه فعل غلطة.

ويندم على ما فعله وأنه حاول مساعدة صباح لأنها رأف بحالها ويرى الروبوت في الخارج وليس المنزل ليتجه اليه وأن هذا سهل له أنه في الشارع.

يقابل الروبوت ريناد وأخواتها ويعتقدوا أن زين فقد ذاكرته ويحاولوا مساعدته، وتقول ريناد أن يذهب لشركته لأنهم بالتأكيد محتفظين بوعيه ويقرروا أن يسألوا عن مكان الشركة.

ويذهب يسري الى رضوى ويسأل عنها وتقص له ما تمر به وصدمتها في زين وأنها تحرج من زملائها في الشركة.

ثم يكشف لها يسري عن براءة زين وأن صباح سرقت الوعي الخاص به ومسحت له ذاكرته وأن ما فعله ليس بيده.

وتنصدم رضوى ولكنها ترفض وتقول أن مهما كان هذا ليس عذراً له وهي من ضحت بحياتها مقابل أن تقف معه، ثم يذهب يسري.

يطلب الفنان أحمد وفيق من الفنان شريف البردويلي أن يبحث عن بيانات الفنان عمرو عبد الجليل بعد ايجادهم ماكينة عنده لتزوير البطاقات.

ويصل روبوت زين برفقة ريناد وأخواتها الى شركة انيرجي كو وأثناء دخول الروبوت للشركة يقبض عليه الفنان أمير العشري ويبلغ الفنان أحمد وفيق بمعرفته أن الهاكر هم كل من عزيز وسعادة.

ويكتشف مؤنس أن عزيز متهم في قضية قتل منذ سبعون عاماً في القاهرة.

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