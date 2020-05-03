تعرف على مقلب محمد ثروت في الحلقة التاسعة من برنامجه "محدش فاهم حاجة"

Advertisements





انطلقت أمس الحلقة التاسعة من برنامج الفنان محمد ثروت "محدش فاهم حاجة" للمقالب المذاع على قناة "mbc masr".



وكان في الحزء الأول من البرنامج يجسد شخصية صاحب محل فطائر، عندما يدخل الضحية يعجن العجين بقوة، ثم يرميه على الزبون، ثم يرش عليه العديد من مكونات الطعام، مثل الكاتشب والمايونيز ومعه أربعة أشخاص في كل حلقة يساعدونه في المقلب، حتى يتشاجر معهم الزبون ويضربهم.



وقدم أيضاً شخصية جديدة في البرنامج وهي "سائق سيارة محملة بالحيوانات" ، عندما يطلبه زبون يدخل السيارة، يتفاجئ بالحيوانات، يتشاجر مع محمد ثروت



تعتبر هذه المرة الأولى لخوض ثروت تجربة تقديم برامج مقالب، يشبه برنامج "محدش فاهم خاجة" برامج الكاميرا الخفية التي كانت تقدم قديماً