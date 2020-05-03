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الحلقة 9 من "ليالينا 80".. إياد نصار يعود لعمله بالخارج وصابرين تراقب ابنتها

الأحد 03/مايو/2020 - 07:27 ص
بوابة الفجر
ريهام كمال

تبدأ الحلقة التاسعة من "ليالينا 80" بحوار يدور بين "رقية" صابرين، "راوية" هبة عبد الغني، عن الحال، وذلك في البلكونة على أنغام أم كلثوم، كما تطرقا إلى "أمير" محمد رشاد، ومعاملته لشقيقته "بدرية" نهى عابدين.

وعلى الجانب الآخر يجلس "جلال" خالد الصاوي، مع "جميلة" رنا رئيس، ابنة اخيه "هشام" إياد نصار، وتحدثا عن سبب تسميته بـ جلال أرسطو، فحكى لها عن السبب.

وتشاجرت "نجوى" منه عرفة، وشقيقتها "فاطمة" هاجر الشرنوبي، على وضع الأولى المساحيق التجميلية أثناء ذهابها إلى المدرسة، وتطلب منها إزالته إلا انها ترفض وتتركها وتذهب.

وتتوالى الأحداث ونجد "هشام" يحضر نفسه وشنطته للسفر إلى الخارج، ويذهب إلى حجرة ابنته "جميلة" لتوديعها فيخرجا الإثنين، على حديث "مريم" غادة عادل، و"جلال" فودعهم ولكن "جميلة" تنهار لرغبتها بقاء والدها بجانبها، ولكن عمها يحاول تهدئتها.

رأت "رقية" أثناء ذهابها إلى العمل ابنتها "نجوى" وهي تستقل سيارة مع شاب، وتفاجئت وتذهب خلفها لكي تعرف من هذا الشاب.

وتنتهي الحلقة بقيام الشاب بقطع تذاكر فيلم في احدى السينمات لهم، وتأتي "رقية" والدة "نجوي"، تقوم بضربها أمام الشاب، ثم تأخذها من شعرها للمنزل.

مسلسل "ليالينا 80" بطولة غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوي، محمد الشقنقيري، صابرين، ميدو عادل، رنا رئيس، نورهان، تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح.

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