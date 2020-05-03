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4 أندية تراقب موقف لينجارد مع مانشستر يونايتد

الأحد 03/مايو/2020 - 07:02 ص
لينجارد
لينجارد
أحمد عصام
أصبح جيسي لينجارد لاعب فريق مانشستر يونايتد مطلوب في بعض الأندية الإنجليزية للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، خاصة بعد الأزمات الأخيرة للاعب في الفريق.

ويرى المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد أن لينجارد ليس ضمن خطط النادي في المستقبل.

ووفقا لتقارير حسب موقع ‏90 min، إن نيوكاسل يونايتد هو أحد اربع أندية متواجدة في البريميرليج مهتمة لضم اللاعب جيسي لينغارد، حيث أيضا ليستر سيتي وويستهام وإيفرتون مهتمون باللاعب أيضاً.

ولم يشارك لينجارد مع مانشستر يونايتد في الموسم الجاري بشكل أساسي، حيث خاض بعض المباريات في بطولات الكأس على فترات متباعدة.

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