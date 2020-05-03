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الجبلاية يرد على "كاف" بشأن الدوري العام في هذا الموعد

الأحد 03/مايو/2020 - 07:31 ص
أرشيفية-الاتحاد المصري لكرة القدم
أرشيفية-الاتحاد المصري لكرة القدم
الفجر الرياضي

قال الدكتور جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أنه سيتم الرد على خطاب الكاف، بشأن تحديد مصير الدوري، يوم 5 مايو المقبل.

 

وأوضح نائب رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت"، أن اللجنة تنتظر قرار الدولة لحسم مصير الدوري في الفترة المقبلة، لافتًا أنه ربما يتم تأجيل الرد لوقت لاحق، لحين وضوح الرؤية بشأن الدوري العام.

 

وكانت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، قد عرضت على وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، خطتها لاستئناف الدوري العام حال عودة النشاط الرياضي لمصر مرة أخرى.

 

 


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