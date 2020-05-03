تسببت جائحة فيروس كورونا المستجد في زيادة استخدام تطبيقات وخدمات مكالمات الفيديو الجماعية لعقد الاجتماعات، ومن أشهر التطبيقات وأكثرها شعبية و يستخدمها أكثر من 1.5 مليار شخص شهريًا هو تطبيق واتساب - WhatsApp.





وشهدت خدمة واتساب - WhatsApp ارتفاعًا كبيرًا في استخدام ميزة مكالمات الفيديو الخاصة بها، ولكن كان أحد القيود الرئيسية لميزة مكالمات الفيديو الجماعية في واتساب - WhatsApp أنه يدعم فقط أربعة مشاركين في مكالمة صوتية أو مكالمة فيديو.





ومؤخرًا قامت شركة واتساب - WhatsApp المملوكة لـ Facebook بإصلاح هذا القيد ورفعت الحد إلى ثمانية أشخاص، وهذا يعني أنه يمكن الآن استخدام واتساب - WhatsApp لاستضافة مكالمات فيديو جماعية مع ما يصل إلى ثمانية مشاركين.





من الضروري أن تقوم جميع الأطراف التي ترغب في الحصول عليها في مكالمة الفيديو الجماعية بتحديث WhatsApp إلى أحدث إصدار من App Store أو Google Play Store، الذي يدعم مكالمات الفيديو مع ما يصل إلى ثمانية أشخاص.





كيفية إجراء مكالمات فيديو جماعية في واتساب WhatsApp مع 8 أشخاص





الخطوة 1: افتح WhatsApp وانتقل إلى علامة التبويب "المكالمات". ثم اضغط على زر الاتصال العائم الذي تراه في الركن الأيمن السفلي.





الخطوة 2: سيتم فتح قائمة جهات الاتصال الخاصة بك الآن. ولكن قبل تحديد جهات الاتصال ، تحتاج إلى النقر فوق خيار مكالمة مجموعة جديدة.





الخطوة 3: تابع الآن لتحديد جميع المشاركين في المكالمة الجماعية. يمكنك تحديد سبع جهات اتصال كحد أقصى قبل أن تصبح قائمة جهات الاتصال غير نشطة. سيتم عرض جميع جهات الاتصال التي تحددها في أعلى قائمة جهات الاتصال.





الخطوة 4: الآن اعتمادًا على ما إذا كنت تريد إجراء مكالمة فيديو أو مكالمة صوتية جماعية ، انقر فوق الزر ذي الصلة. سيظهر مربع حوار لإعلامك إذا كانت إحدى جهات اتصال الاتصال موجودة على إصدار أقدم من WhatsApp لا يدعم ثمانية أشخاص في مكالمة جماعية.





الجيد في مكالمة واتساب -WhatsApp هو أنه يمكنك إضافة مشارك جديد إلى مكالمة جماعية في مكالمة جارية أيضًا. ما عليك سوى النقر على الزر الموجود في الزاوية العلوية اليمنى أثناء إجراء مكالمة فيديو ثم المتابعة لتحديد جهة الاتصال.



