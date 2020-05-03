Advertisements

ليفربول يكتسح التشكيلة المثالية للدوري الإنجليزي في فيفا 2020

الأحد 03/مايو/2020 - 09:32 ص
ليفربول
ليفربول
الفجر الرياضي

أعلنت شركة “EA Sports” الخاصة بلعبة فيفا فريق الموسم الحالي من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي أقيم حتى الجولة الثامنة والعشرون وذلك قبل توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا.

 

وتصدر دائما تلك الشركة التشكيلة المثالية للبريميير ليج في نهاية كل موسم إلا أن التوقف الحالي بسبب فيروس كورونا فقد اطلقت التشكيلة المثالية حتى الجولة الـ28 من البطولة.

 

واجتاح لاعبو ليفربول التشكيلة المثالية، حيث تواجد 7 لاعبين من الريدز على رأسهم المصري محمد صلاح.

وجاء أفضل اللاعبين لهذا الموسم كالتالي :-

- ليفربول

فيرجيل فان دايك - محمد صلاح - ساديو ماني - الكسندر ارنولد - روبرتسون - جوردان هندرسون - أليسون بيكر.

- مانشستر سيتي

كيفين دي بروين - سيرجو اجويرو - رياض محرز.

- أرسنال

بيير إيمريك أوباميانج.

- توتنهام هوتسبير

سون هيونج مين.

- ليستر سيتي

جيمي فاردي - كاجلار سويونكو.

- مانشستر يونايتد

ماركوس راشفورد - ارون وان بيساكا.

- ايفرتون

ريتشارليسون.

- تشيلسي

ماتيو كوفاسيتش.

- ولفرهامبتون

أداما تراوري.

- شيفيلد يونايتد

دين هيندرسون

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ليفربول كورونا فيروس كورونا الدوري الانجليزي

أخبار تهمك

عاجل.. 15 صورة ترصد مقتل 18 عنصرا إرهابيا في سيناء

منذ حوالي 6 ساعات

خبر سار من المالية للمواطنين بشأن رواتب مايو (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة.. طبيب مناعة: فيروس كورونا لا يصيب الرئة فقط (فيديو)

منذ يوم

وائل الإبراشي عن زيادة عدد مصابي كورونا : "الناس مصممة على الانتحار" (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. بشرى سارة من وزارة الأوقاف بشأن صلاة التراويح

منذ حوالي 20 ساعة

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة للمصريين بشأن العلاج (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

وزير التعليم يعلن طرق تسليم المشروعات البحثية للطلاب

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. بدء وضع كباش الأقصر بميدان التحرير (صور)

منذ يوم

مذبحة في كتالونيا.. 9 لاعبين خارج برشلونة في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و 27 دقيقة

خالد أبوبكر يكشف اعترافات زوجة هشام عشماوي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الصور الأولى للإرهابيين المقتولين في بئر العبد بسيناء (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

خليك في البيت.. 4 أسرار وراء زيادة حالات كورونا بمصر

منذ حوالي 20 ساعة

شاهد.. وزيرة الصحة تكشف عن مفاجأة سارة بشأن دواء "ريمديسيفير"

منذ يوم

"الصحة العالمية" تكشف تفاصيل عقار "ريمديسفير" لعلاج كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الداخلية تعلن مقتل 18 إرهابيا في بئر العبد

منذ حوالي 8 ساعات

صدمة في العالم.. "كاواساكي" مرض جديد من رحم كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

فيفا يعلن 20 مدافعا مرشحا للتشكيلة المثالية في 2018

عاجل.. فيفا يختار صلاح ورونالدو وميسي في قائمة المرشحين للتشكيل المثالي

محمد صلاح يصارع نجوم العالم على 3 جوائز

"هوسكورد" تستبعد محمد صلاح من التشكيل المثالي في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح يقود التشكيلة المثالية للجولة 23 بالبريميرليج

التشكيلة المثالية للجولة الـ28 بالدوري الإنجليزي الممتاز

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:49 م

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة للمصريين بشأن العلاج (فيديو)

صدمة في العالم.. "كاواساكي" مرض جديد من رحم كورونا

07:44 م

وائل الإبراشي عن زيادة عدد مصابي كورونا : "الناس مصممة على الانتحار" (فيديو)

09:54 م

عاجل.. 15 صورة ترصد مقتل 18 عنصرا إرهابيا في سيناء

03:53 ص

عاجل.. بشرى سارة من وزارة الأوقاف بشأن صلاة التراويح

01:41 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة