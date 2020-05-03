ليفربول يكتسح التشكيلة المثالية للدوري الإنجليزي في فيفا 2020

أعلنت شركة “EA Sports” الخاصة بلعبة فيفا فريق الموسم الحالي من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي أقيم حتى الجولة الثامنة والعشرون وذلك قبل توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا.

وتصدر دائما تلك الشركة التشكيلة المثالية للبريميير ليج في نهاية كل موسم إلا أن التوقف الحالي بسبب فيروس كورونا فقد اطلقت التشكيلة المثالية حتى الجولة الـ28 من البطولة.

واجتاح لاعبو ليفربول التشكيلة المثالية، حيث تواجد 7 لاعبين من الريدز على رأسهم المصري محمد صلاح.

وجاء أفضل اللاعبين لهذا الموسم كالتالي :-

- ليفربول

فيرجيل فان دايك - محمد صلاح - ساديو ماني - الكسندر ارنولد - روبرتسون - جوردان هندرسون - أليسون بيكر.

- مانشستر سيتي

كيفين دي بروين - سيرجو اجويرو - رياض محرز.

- أرسنال

بيير إيمريك أوباميانج.

- توتنهام هوتسبير

سون هيونج مين.

- ليستر سيتي

جيمي فاردي - كاجلار سويونكو.

- مانشستر يونايتد

ماركوس راشفورد - ارون وان بيساكا.

- ايفرتون

ريتشارليسون.

- تشيلسي

ماتيو كوفاسيتش.

- ولفرهامبتون

أداما تراوري.

- شيفيلد يونايتد

دين هيندرسون