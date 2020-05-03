محمد صلاح يسخر من رحيله عن ليفربول

سخر محمد صلاح نجدم نادي ليفربول الإنجليزي مما أثير عن رحيله عن صفوف الريدز خلال فترة الانتقالات الصيفية.

يعد صلاح أحد أهم لاعبي ليفربول في السنوات الأخيرة، حيث شكل النجم المصري ثلاثي هجومي مرعب بجانب، ساديو ماني، وروبرتو فيرمينو.

ولكن بعض الشائعات خرجت في الفترة الماضية لتوضح أن هذا الثلاثي من الممكن أن يتفكك الموسم المقبل، وسط إرتباط صلاح وماني على وجه الخصوص بالانتقال لريال مدريد.

ونشرت شبكة سكاي سبورتس صورة على حسابها الشخصي في إنستجرام لصلاح، حيث كتب عليها: "محمد صلاح مغادر أم باق؟.

لكن صلاح أجاب بكل بساطة على الصورة بتعبير مضحك بعض الشئ، في رسالة على بقاؤه مع "الريدز" الموسم المقبل.

وتغنى مشجعوا ليفربول بصلاح في التعليقات، حيث قال أحدهم: "أنت أسطورة مطلقة، ولديك تأثير هائل على إعادتنا لمكانتنا الطبيعية".