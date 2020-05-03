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وزارة الداخلية تبدأ العمل لتجديد رخص السيارات شرط ارتداء الكمامة

الأحد 03/مايو/2020 - 08:12 ص
بوابة الفجر
الفجر
تبدأ وزارة الداخلية صباح اليوم الأحد العمل بكافة وحدات المرور على مستوى الجمهورية هذا الأسبوع اعتبارًا من اليوم الأحد حتى يوم الخميس الموافق 7 الجارى من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 4 مساء لتجديد رخص تسيير جميع أنواع المركبات.

وتهيب وزارة الداخلية بجميع المواطنين المترددين على وحدات المرور الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والإحترازية وضرورة إرتداء "الكمامة" كشرط أساسى للتردد على وحدات المرور.. وسوف يتم الإعلان لاحقًا عن مواعيد فتح تقديم باقى الخدمات للمواطنين بوحدات المرور.


وفي سياق آخر تقوم وزارة الداخلية بإرسال عدة قوافل لمختلف المحافظات لتوزيع المساعدات العينية على المواطنين

تحت رعاية رئيس الجمهورية – واصلت وزارة الداخلية تفعيل مبادرة "كلنا واحد" بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وقامت بتوجيه عدة قوافل لمختلف المحافظات لتوزيع المساعدات العينية على المواطنين بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم..كما تواصل مديريات الأمن تفعيل المرحلة الثانية عشر من مبادرة "كلنا واحد" حتى نهاية الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك..بمشاركة كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، امس السبت، عن خروج 62 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1522 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1970 حالة، من ضمنهم الـ 1522 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 298 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 6193 حالة من ضمنهم 1522 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و415 حالة وفاة.

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