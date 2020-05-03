بورش تقدم 3 أشهر إضافية على ضمان سياراتها الجديدة في جميع أنحاء العالم

أعلنت شركة بورش الألمانية عن تقديم ثلاثة أشهر إضافية على ضمان سياراتها الجديدة في جميع أنحاء العالم، و سيستفيد من هذا التمديد أصحاب السيارات الجديدة والتي ينتهي فترة ضمانها بين مارس ومايو 2020.





قال كلاوس زيلمر، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة بورش : "نرغب في مساعدة عملائنا أثناء عملنا في هذا الوضع الذي لا مثيل له". "إن الغرض من الضمان هو راحة البال، وهو أمر يسعدنا تقديمه في وقت تشتد الحاجة إليه."





بالنسبة لمالكي سيارات بورش في الولايات المتحدة، فإن تمديد الضمان هو الأحدث في سلسلة من المبادرات التي يقودها وكيل سيارات بورش في أمريكا الشمالية " PCNA" المستورد الحصري لمركبات بورش للولايات المتحدة ، تحت شعار "Porsche At Your Service"، ويضم هذا البرنامج الجديد خيارات عبر الإنترنت، مما يوفر تجربة سلسة للعملاء وإمكانية التنقل.

تشمل خدمات PAYS النقل من وإلى البيت للصيانة والإصلاح، وتساعد PCNA عددًا متزايدًا من وكلاء بورش على تبني الحل للعملاء الذين قد يكونون قلقين بشأن القدوم إلى الوكالة.

بالإضافة إلى ذلك ، تم توسيع برامج البيع بالتجزئة الرقمية لتشمل المزيد من شركاء التجار ، مما يسمح لعملاء بورش بإكمال معظم تجربة شراء السيارة عبر الإنترنت مع توصيل الطلبات للمنازل عند الشراء.



