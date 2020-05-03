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برشلونة ينتظر عودة دي يونج

الأحد 03/مايو/2020 - 10:47 ص
دي يونج
دي يونج
وكالات

ينتظر نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم ينتظر عودة لاعب خط وسطه الهولندي فرينكي دي يونج إلى إسبانيا، بعد أن قضى الفترة الماضية في هولندا في ظل حالة الإغلاق المفروضة بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).

 

وكان اللاعب الهولندي الدولي قد حصل على إذن بالبقاء في أمستردام منذ تعليق منافسات الدوري الإسباني في مارس الماضي بسبب الوباء العالمي.

 

وذكرت صحيفة آس الإسبانية أن دي يونج سيعود إلى كتالونيا الأحد كما ينتظر عودة مارتن بريثويت الذي قضى فترة الإغلاق برفقة عائلته في مدريد.

 

وكان النادي سمح للدنماركي الدولي بريثويت بالعودة إلى العاصمة مدريد، نظرا لأنه لم يستقر على سكن دائم في برشلونة بعد انضمامه إلى الفريق قادماً من ليجانيس، حسب ما أوضحه موقع "فوتبول إسبانيا".

 

وينتظر أن يعود فريق برشلونة إلى مقر التدريب اعتبارا من السادس من مايو للخضوع لفحوص كورونا، وذلك بعد 24 ساعة من خضوع المرافق للفحص من قبل رابطة الدوري والسلطات الصحية.

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