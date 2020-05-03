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فيفا يطلب التحقيق مع جوزيف بلاتر

الأحد 03/مايو/2020 - 12:31 م
بلاتر
بلاتر
وكالات

طلب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، من مكتب المدعي العام السويسري متابعة تحقيق يستهدف الرئيس السابق جوزيف بلاتر، كان القضاء قد أسقطها بحسب ما ذكرت المنظمة الدولية.

 

اتهم بلاتر ببيع حقوق بث مباريات نسختي كأس العالم لعامي 2010 و2014 لاتحاد الكاريبي مقابل 600 ألف دولار، وهو مبلغ يقل كثيرا عن القيمة المستحقة للصفقة في هذا الوقت.

 

وأكد "فيفا" في بيان أصدره على أنه قدم ملاحظات رسمية إلى مكتب المدعي العام في الاتحاد السويسري، مناشدين بقوة استمرار التحقيقات، وفي الواقع يفكر "فيفا" في كل الخيارات القانونية الضامنة تحميل الأشخاص المعنيين المسؤولية".

 

وكان تقرير للشرطة السويسرية حصلت عليه وكالة فرانس برس الفرنسية، أكد أن الشكوك راسخة حول سوء تصرف وسوء أمانة لبلاتر، بشأن صفقة منح حقوق بث تلفزيوني مثيرة للجدل إلى الاتحاد الكاريبي لكرة القدم.

 

وأشار تقرير الشرطة إلى أن شبهات القضاء حول توقيع بلاتر، في غير صالح "فيفا"، مع الاتحاد الكاريبي الذي كان برئاسة الترينيدادي جاك وارنر الموقوف مدى الحياة من الاتحاد الدولي، والمتهم من القضاء الأمريكي.

 

وكان القضاء السويسري، قد فتح في السابق تحقيقين مع جوزيف بلاتر 84 عاماً، والمدان بشبهات فساد وسوء استغلال مالي.

 

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