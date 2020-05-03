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عاصي الحلاني يطرح برومو كليب "أنا بعشقك"

الأحد 03/مايو/2020 - 09:04 ص
بوابة الفجر

طرح الفنان عاصي الحلاني في الساعات الماضية عبر صفحاته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، عن برومو فيديو كليب أغنية "بعشقك" من اخراج أحمد المنجد تمهيدًا لصدوره عبر قناة "روتانا" على "الوتيوب".


وتحمل أغنية "بعشقك" اللهجة المصرية، ومن اللون الرومنسي، ومن كلمات ايهاب عبد العظيم والحان محمد عبيه وتوزيع طوني سابا.


وتم تصوير الكليب أثناء فترة الحجر المنزلي، حيث يظهر في الكليب زوجة عاصي السيدة كوليت وأبنائهما، ماريتا ودانا والولي.

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