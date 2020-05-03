وزير التعليم يكشف الحالة التي يمكن تأجيل امتحانات الثانوية العامة بها

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أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن امتحانات الثانوية العامة ستعقد في موعدها المحدد وهو 7 يونية، ولم يتغير، وإذا رأت الدولة أن هذا الموعد مبكرا، بحيث يكون هناك رغبة في تأجيله سيتم إتخاذ القرار للدولة مجتمعة، مؤكدا أن الدولة مصرة على أن يكون هناك تقييم عادل يفرق بين الطالب المجتهد وغير المجتهد قبل دخول الجامعة، وذلك حفاظا على تكافؤ الفرص.



وقال "شوقي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إن الدولة ترفض أن يتم إلغاء الامتحان، أو استبداله بوسيلة أخرى، منوها بأن قبل الالتحاق بالجامعة يجب أن يكون هناك تقييم عادل للطلاب.



وأكد وزير التعليم، أن، منوها بأن ما يثار بشأن إلغاء امتحان الثانوية العامة هى مجرد دعوات على السوشيال ميديا، والتي أصبحت مرتع لكل أصحاب المصالح والإخوان، معقبا: "الدولة لا تدار من السوشيال ميديا".



وأضاف "بدون امتحان سنكون بنقدم ورقة بأسماء الطلاب للتعليم العالي، دون أي بيانات، وهو أمر لا يمكن أن يحدث".



هذا وقد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس السبت، عن طرق التسليم الإلكتروني والورقي للمشروعات البحثية للطلاب من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي.



وأضاف شوقي، أن الوزارة تفضل إعداد وتسليم المشروعات إلكترونيًا ولكنها تسمح بإعدادها وتسليمها ورقيًا في حال تعذر الإعداد الإلكتروني.



وأشار الوزير، إلى أن تسليم المشروع ورقيًا ينطبق على فئات طلاب المنازل، وطلاب الخدمات، وطلاب الدمج والتربية الخاصة، والطلاب المصريين في الخارج، وكل من يرغب في تسليم المشروع ورقيًا.



خطوات التسليم الورقي:



١- بعد تجهيز المشروع ورقيًا، ضعه في ظرف مغلق.



٢- قم بكتابة الأرقام التعريفية والصف الدراسي للطلاب المشاركين في المشروع، على الظرف.



٣- إذا كنت ضمن الفئات الخاصة مثل طلاب المنازل، قم بتوضيح هذا على الظرف.



٤- قم بتسليم الظرف إلى المدرسة بين الفترة من ٩ مايو إلى ١٦ مايو ٢٠٢٠



خطوات التسليم الإلكتروني:



١- قم بحفظ ملف المشروع في صورة PDF



٢- قم بتسمية ملف الPDF كالآتي:



اكتب الرقم التعريفي للطالب يليه الصف الدراسي - مثال (43434780G8)



وإذا كان هناك أكثر من طالب مشارك في البحث، يتم تسمية الملف بالرقم التعريفي الخاص بالطالب المرسل فقط، والصف الدراسي.



٣- ادخل على حسابك على منصة إدمودو.



٤- ستجد في أي من فصولك الدراسية أيقونة "المشروع البحثي لعام 2019-2020"



٥- بعد الضغط على الأيقونة، ستظهر لك نافذة رفع المشروع.







٦- قم برفع ملف الPDF، بعد التأكد من تسميته التسمية الصحيحة، إذا كان هناك أكثر من طالب مشارك في البحث يجب كتابة الأكواد الخاصة بجميع الطلبة المشاركين في خانة (التفاصيل).



٧- اضغط على زر "التسليم النهائي".



وسوف تتاح "منصة تسليم المشروعات" على موقع إدمودو في الفترة من ٩ مايو إلى ١٦ مايو ٢٠٢٠.

