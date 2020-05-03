تفاصيل واحداث مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة 9 في Ramadan 2020 ومواعيد عرضها والقنوات الناقلة لها | مسلسلات رمضان 2020





مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة 9 | حقق مسلسل ونحب تاني ليه للفنانة ياسمين عبدالعزيز نجاحًا ملحوظًا في السباق الرمضاني لهذا العام، ونقدم لكم متابعينا الكرام تفاصيل واحداث مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة 9 ومواعيد عرضها والقنوات الناقلة في Ramadan 2020 رمضان 2020.





تفاصيل واحداث مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة 9

وحصلت احداث مثيرة جدًا في مسلسل ونحب تاني ليه، وهي بداية اعتراف "غالية" بتعلقها وانجذابها لمراد وسعادتها حين تواجدها معه، من جهته وعدها مراد أن بعد الاعتراف هذا سيبذل ما بوسعه ليجعلها سعيدة دائما، وخلال مقابلة غالية بصديقتها يسرا تحكي لها عن حبها الجديد بما أنها صديقتها المقربة، كما طلبت من يسرا أن تقود لخطيبها السابق، لأن الحب أسمي شي بالنسبة لها، ومن ثم تسأل يسرا عن اسم خطيبها السابق لتصعق بردها بأنه مراد السويفي، لتظهر علامة الصدمة على وجهها دون أن تنطق، وسرعان ماتخرج غالية حتى لا تقول بأن مراد هو الرجل الذي وقعت في غرامه، وتتعهد بأن لا تعود له.





مواعيد عرض مسلسل ونحب تاني ليه والقنوات الناقلة

ونستعرض لكم مواعيد عرض مسلسل ونحب تاني ليه للفنانة ياسمين عبدالعزيز على قناتي CBC و CBC دراما في الأوقات التالية:





مواعيد مسلسل ونحب تاني ليه على قناة CBC

سيُذاع مسلسل ونحب تاني ليه يوميًا في تمام الساعة 9:30 مساًء بتوقيت القاهرة، والإعادة الأولى ستكون عند الساعة 6:30 فجرًا، أما الإعادة الثانية ستكون عند الساعة 4:30 عصرًا.





مواعيد ونحب تاني ليه على قناة CBC دراما

سيُذاع مسلسل ونحب تاني ليه يوميًا في تمام الساعة 6:30 مساًء بتوقيت القاهرة.





مواعيد ونحب تاني ليه على قناة أبوظبي

سيُذاع مسلسل ونحب تاني ليه يوميًا في تمام الساعة 11 مساًء بتوقيت القاهرة، والإعادة الأولى ستكون عند الساعة 6 صباحًا، أما الإعادة الثانية ستكون عند الساعة 2:30 ظهرًا.





تردد قناة CBC لمتابعة مسلسل ونحب تاني ليه رمضان 2020

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11488.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.





تردد قناة أبو ظبي على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12226.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.



