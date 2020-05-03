كوريا الجنوبية: تراجع بمعدل الإصابات بفيروس كورونا على مدار أسبوعين

سجلت كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبذلك تصبح حصيلة الإصابات 10793 حالة، بحسب قناة روسيا اليوم.

وأصدرت السلطات الصحية بكوريا الجنوبية، بيانًا أكدت فيه أنه من بين الـ13 إصابة الجديدة 10 إصابات قادمة من الخارج، و3 إصابات لانتقال العدوى محليا في دايغو.

واكتشف السلطات الصحية بكوريا الجنوبية، 5 حالات أثناء عملية الحجر الصحي في المطارات، حالتان في كل من سيئول وإقليم كيونغ كي، وحالة واحدة في دايغو.

وقالت السلطات الصحية بكوريا الجنوبية، إنه ظل معدل الإصابات الجديدة اليومية أقل من 20 حالة، لليوم الـ16 على التوالي منذ يوم 18 أبريل الماضي، مشيرة إلى أن حصيلة الوفيات الإجمالية في البلاد بقيت عند 250 حالة، دون تسجيل وفيات جديدة.

وكانت آخر إحصائيات فيروس كورونا حول العالم، سجلت مليوني و184 ألف و784 إصابة، بينما وصل عدد المتعافين من فيروس كورونا حول العالم إلى 553.260 حالة، مقابل 146.899 حالة وفاة.

وقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأول بمجموع 678.210 حالة، ويليها إسبانيا بـ 184.948 حالة، وفي المركز الثالث جاءت إيطاليا بـ 168.941 حالة، وتواجدت فرنسا في المركز الرابع بـ 165.027 حالة إصابة، بينما جاءت ألمانيا في المركز الخامس بإجمالي 137.698 حالة.