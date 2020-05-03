Advertisements

كوريا الجنوبية: تراجع بمعدل الإصابات بفيروس كورونا على مدار أسبوعين

الأحد 03/مايو/2020 - 09:11 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبذلك تصبح حصيلة الإصابات 10793 حالة، بحسب قناة روسيا اليوم.

 

وأصدرت السلطات الصحية بكوريا الجنوبية، بيانًا أكدت فيه أنه من بين الـ13 إصابة الجديدة 10 إصابات قادمة من الخارج، و3 إصابات لانتقال العدوى محليا في دايغو.

 

واكتشف السلطات الصحية بكوريا الجنوبية، 5 حالات أثناء عملية الحجر الصحي في المطارات، حالتان في كل من سيئول وإقليم كيونغ كي، وحالة واحدة في دايغو.

 

وقالت السلطات الصحية بكوريا الجنوبية، إنه ظل معدل الإصابات الجديدة اليومية أقل من 20 حالة، لليوم الـ16 على التوالي منذ يوم 18 أبريل الماضي، مشيرة إلى أن حصيلة الوفيات الإجمالية في البلاد بقيت عند 250 حالة، دون تسجيل وفيات جديدة.

 

 وكانت آخر إحصائيات فيروس كورونا حول العالم، سجلت مليوني و184 ألف و784 إصابة، بينما وصل عدد المتعافين من فيروس كورونا حول العالم إلى 553.260 حالة، مقابل 146.899 حالة وفاة.

 

وقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأول بمجموع 678.210 حالة، ويليها إسبانيا بـ 184.948 حالة، وفي المركز الثالث جاءت إيطاليا بـ 168.941 حالة، وتواجدت فرنسا في المركز الرابع بـ 165.027 حالة إصابة، بينما جاءت ألمانيا في المركز الخامس بإجمالي 137.698 حالة.

 

أخبار تهمك

وائل الإبراشي عن زيادة عدد مصابي كورونا : "الناس مصممة على الانتحار" (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. طبيب مناعة: فيروس كورونا لا يصيب الرئة فقط (فيديو)

منذ يوم

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة للمصريين بشأن العلاج (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

صدمة في العالم.. "كاواساكي" مرض جديد من رحم كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. بشرى سارة من وزارة الأوقاف بشأن صلاة التراويح

منذ حوالي 20 ساعة

وزير التعليم يعلن طرق تسليم المشروعات البحثية للطلاب

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الداخلية تعلن مقتل 18 إرهابيا في بئر العبد

منذ حوالي 8 ساعات

شاهد.. وزيرة الصحة تكشف عن مفاجأة سارة بشأن دواء "ريمديسيفير"

منذ يوم

خليك في البيت.. 4 أسرار وراء زيادة حالات كورونا بمصر

منذ حوالي 20 ساعة

خالد أبوبكر يكشف اعترافات زوجة هشام عشماوي

منذ حوالي 7 ساعات

مذبحة في كتالونيا.. 9 لاعبين خارج برشلونة في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الصور الأولى للإرهابيين المقتولين في بئر العبد بسيناء (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

"الصحة العالمية" تكشف تفاصيل عقار "ريمديسفير" لعلاج كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. بدء وضع كباش الأقصر بميدان التحرير (صور)

منذ يوم

خبر سار من المالية للمواطنين بشأن رواتب مايو (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. 15 صورة ترصد مقتل 18 عنصرا إرهابيا في سيناء

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:49 م

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة للمصريين بشأن العلاج (فيديو)

صدمة في العالم.. "كاواساكي" مرض جديد من رحم كورونا

07:44 م

وائل الإبراشي عن زيادة عدد مصابي كورونا : "الناس مصممة على الانتحار" (فيديو)

09:54 م

عاجل.. 15 صورة ترصد مقتل 18 عنصرا إرهابيا في سيناء

03:53 ص

عاجل.. بشرى سارة من وزارة الأوقاف بشأن صلاة التراويح

01:41 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة