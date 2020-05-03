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بدء امتحانات الصف الثاني الثانوي

الأحد 03/مايو/2020 - 09:19 ص
بوابة الفجر
ريم محمود
فتحت منصة الامتحان الالكترونية أبوابها حيث يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، اليوم الأحد 3 مايو 2020، بينما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة الأحياء يوم الأثنين الموافق 4 مايو 2020.

ويكون الاختبار على مجموعتين، ففي المجموعة الأولي (من 9 صباحًا حتى 12 ظهرًا) حيث نجح 286 ألفًا و966 طالب وطالبة من تأدية الامتحان من إجمالي 289 ألفًا و925 طالبطالبة، وفي المجموعة الثانية (من 12 ظهرًا حتى 3 عصرًا) نجح 298 ألفًا و444 طالبطالبة من تأدية الامتحان من إجمالي 299 ألفًا و831 طالب طالبة، حيث أن طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل على التابلت، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن رابط لتسجيل حضور طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى الاختبار يوميًا وتسجيل الشكاوى أثناء الاختبار، وذلك عبر الرابط.

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