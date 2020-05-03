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كارول سماحة: "اشتقت للوقوف على خشبة المسرح"

الأحد 03/مايو/2020 - 09:10 ص
بوابة الفجر
كارول سماحة

أعربت النجمة اللبنانية كارول سماحة، عن اشتياقها لإحياء الحفلات والغناء على المسرح بحضور جمهورها.

وقالت كارول في تغريدة عبر صفحتها الرسمية في موقع "تويتر": "شو اشتقت أوقف عالمسرح. مع إحترامي للحفلات ال online من البيت من الغرفة، من الصالون، من الستوديو. يعني إذا ما بتحس بنفس الجمهور، سقفاتو، و تنهدتاتو، وين المتعة بالموضوع".

وكانت كارول سماحة قد طرحت منذ فترة كليب أغنية "مش هعيش" وهي أولى أغنياتها للعام 2020، من كلمات أمير طعيمة، ألحان اسلام زكي وتوزيع ألكسندر ميساكيان وإنتاج شركة "أنغامي" التي بدأت نشاطها الإنتاجي منذ فترة قصيرة، لإصدار أعمال غنائية تبث حصرياً عبر تطبيق "أنغامي".




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