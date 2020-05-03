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رابح صقر يستعد لطرح ألبومه الجديد

الأحد 03/مايو/2020 - 09:30 ص
بوابة الفجر
الفجر الفنى

يستعد الفنان السعودي رابح صقر لطرح ألبومه الغنائي الجديد في الفترة القريبة المقبلة.

وكشفت شركة "روتانا" للمرئيات والصوتيات عن مقطع غنائي لإحدى أغاني الألبوم بعنوان "مساء الحب"، لتكون بذلك الشركة قد أطلقت رسميًا الحملة الترويجية الخاصة بالألبوم والتي قد تمتد لعدّة أسابيع.

الأغنية من كلمات المستشار السعودي تركي آل الشيخ وألحان رابح صقر، وتصدر ضمن ألبوم رابح ٢٠٢٠ القادم، والمقرر تحديد موعد نهائي لإصداره خلال أيام.

وأثار المقطع حماس جمهور رابح صقر خاصة وأن المقطع الغنائي قد حمل عزف صقر الأغنية الخليجية على العود، وسط ترقب وانتظار للألبوم المرتقب صدوره بعد شهر رمضان المبارك

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