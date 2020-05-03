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الصين لم تسجل أي وفيات بكورونا لليوم الخامس على التوالي

الأحد 03/مايو/2020 - 09:36 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
أبلغت لجنة الصحة الوطنية الصينية عن حالتين جديدتين للفيروس التاجي ولم تحدث حالات وفاة لليوم الخامس على التوالي، وفقا لما اوردته شبكة "سي إن إن".

تم استيراد واحدة من الحالات الجديدة من الخارج وتم نقل الأخرى محليا في مقاطعة شانشي الشمالية.

كما تم الإبلاغ عن اثني عشر عدوى بدون أعراض. لم تتضمن الصين من قبل هؤلاء المرضى الذين لم تظهر عليهم أعراض في بعض سجلاتها.

فيما يلي تفاصيل البلد، وفقًا لـ لجنة الصحة الوطنية الصينية:

مجموع الإصابات المؤكدة: 82،877
إجمالي الوفيات: 4،633
المجموع المسترد والمخرج: 77،713
الحالات النشطة المتبقية: 531

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