فايلر يحسم مصير صانع ألعاب الأهلي

استقر السويسري رينيه فايلر، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على مصير صانع ألعاب الفريق صالح جمعة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وطالب فايلر مجددا بضرورة رحيل اللاعب عن صفوف الفريق، في انتقالات الصيف المقبل حتى يحصل على فرصة المشاركة فى المباريات.





فايلر لديه بعض التحفظات على فكرة استمرار صالح جمعة مع الفريق خلال الموسم المقبل، على خلفية الصدامات التي حدثت مع اللاعب في أكثر من مناسبة بالفترة الماضية، وحاول البعض حينها التدخل لإنهاء الأزمة، ولكن مدرب الأهلي تمسك بموقفه.





جدير بالذكر أن النشاط الرياضي متوقف في الوقت الحالي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.





ويشار إلى أن صالح جمعة لم يلعب أي مباراة خلال فترة ولاية رينيه فايلر حتى الآن، وأكد المدرب في أكتر من مناسبة أنه لا يريد استمراره في الفريق.



