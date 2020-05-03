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الجامع الأزهر يعلن بث صلاة التراويح والتهجد في العشر الأواخر من رمضان

الأحد 03/مايو/2020 - 09:38 ص
بوابة الفجر
محمود الجلاد
أعلنت إدارة الجامع الأزهر، اليوم الأحد عن إقامة صلاتي التراويح والتهجد بدءًا من العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك بالجامع الأزهر بأئمة الجامع وعمَّاله فقط وبدون جمهور.

كما أعلن إدارة الجامع عبر صفحتها على الفيسبوك أن صلاتي التراويح والتهجد سيتم بثهما عبر الصفحة الرسمية للجامع الأزهر على «فيسبوك» وقناة الجامع الأزهر على يوتيوب.

وطالب إدارة الجامع الأزهر جموع المسلمين بالالتزام بأداء سنة التراويح والتهجد في منازلهم، والابتعاد عن التجمعات والتزاحم، مع ضرورة الالتزام بكافة التدابير الاحترازية التي حددتها الجهات الصحية.

تبدأ مساء اليوم وزارة الأوقاف، ببث صلاة التراويح في العاشر من شهر رمضان وسيتم إذاعاته بحضور الإمام و3 مصلين بمسجد عمرو بن العاص، وحتى نهاية الشهر الكريم.

وأكدت وزارة الأوقاف، إنه سيتم بث صلاة العشاء والتراويح إذاعيا يوميا من مسجد سيدنا عمرو بن العاص بمصر القديمة بالقاهرة، بحضور إمام المسجد واثنين فقط من العاملين به، وحيث تختار إذاعة القرآن الكريم يوميا أحد القراء المعتمدين إذاعيا لصلاة التراويح بالمسجد.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن قراراها جاء مع اقتراب العشر الأواخر من رمضان، وفى ظل حرص وزارة الأوقاف المصرية على بث بعض الأجواء الروحية المتصلة بالشهر الكريم، وبعد تأكد الوزارة من انضباط الأمور والتزام جميع أئمتها والعاملين بضوابط غلق المساجد، ونجاح ضوابط تشغيل قرآن المغرب وقرآن الفجر، والتزام جميع المديريات والإدارات بالضوابط التى قررتها الوزارة، وتفهم المواطنين المحترمين جميعا لهذه الضوابط التى تتخذها الوزارة بناء على ما تقتضيه المصلحة الشرعية والوطنية والطبية معًا.

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