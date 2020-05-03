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هل تتعرض السواحل المصرية لـ تسونامي.. البحوث الفلكية ترد

الأحد 03/مايو/2020 - 09:39 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، حقيقة ما تردد بشأن غرق السواحل المصرية تأثرا بالتسونامي الذي حذرت منه دولة اليونان بعد تعرض جزيرة كريت لزلزال قوي.

وأوضح "القاضي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "أخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء السبت، أن اليونات أصدرت تحذيرات باحتمالية وقوع تسونامي بعد الزلزال الذي ضرب اليونان اليوم، ومن هنا انتشرت شائعات باحتمالية غرق السواحل المصرية بسبب هذا التسونامي.

وأشار رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إلى ـأنه ترددت مطالبات بابتعاد المواطنين عن الساحل بمسافات لا تقل عن 300 متر، كإجراء احترازي من حدوث التسونامي.

"وأكد أن ما يثار مخالف للواقع"، موضحا أن المعهد لديه شبكة لقياس منسوب المد البحري، ولم يتم رصد أي قيم غير طبيعية اليوم.

وفي نفس السياق قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن هزة أرضية قوية بلغت شدتها 5.9 درجة على مقياس ريختر ضربت جنوب جزيرة كريت اليونانية ـأمس السبت، ولكن لم ترد على الفور تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار.

وأضاف المركز إن الهزة وقعت على عمق ضحل نسبيا يبلغ 10 كيلومترات (6 أميال)، حسبما أوردت النسخة الإنجليزية لصحيفة "كاثمريني" اليونانية على موقعها الإلكتروني.

وقال معهد أثينا للجيوديناميكا إن الزلزال وقع على بعد 55 كيلومترا جنوب مدينة إيرابترا في جزيرة كريت.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، ـأمس السبت، عن خروج 62 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1522 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1970 حالة، من ضمنهم الـ 1522 متعافيًا.

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