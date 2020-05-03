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جاريدو: الوداد كريال مدريد وبرشلونة.. وألوم نفسي على تدريب النجم الساحلي

الأحد 03/مايو/2020 - 09:38 ص
جاريدو
جاريدو
محمد الدمتناوي
تحدث الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني لفريق الوداد البيضاوي المغربي، عن مواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقد صرح جاريدو للصحافة الإسبانية، عن مواجهة الأهلي مؤكدا أن المباراة لن تكون سهلة على الفريقين.

وقال جاريدو:" كنت سعيد بالعودة إلى القاهرة رفقة النجم الساحلي لمواجهة الأهلي، ورغم الهزيمة بهدف نظيف إلا أنني كنت سعيد جداً، لأن مصر تحمل الكثير من الذكريات السعيدة كمدرب للمارد الأحمر".

وتابع:" فريق الوداد البيضاوي أشبه بقطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة، من حيث الجماهيرية والشعبية".

وأتم:" ألوم نفسي على خطوة تدريب النجم الساحلي، مؤكدا أنها فترة كانت سيئة بالنسبة له وكان يجب أن يعرف ظروف النادي أولا قبل التوقيع والانتقال له".

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رياضة جاريدو الوداد النجم الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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