الولايات المتحدة تحث طالبان على الحد من العنف والتركيز على كورونا

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تدعو القوات الأمريكية الخاصة في أفغانستان (USFOR) مرة أخرى طالبان إلى وقف العنف والتركيز على إبطاء انتشار الفيروس التاجي، وفقا لما اوردته شبكة "سي ان ان".



يأتي ذلك بعد يوم من كشف تقرير صادر عن البنتاغون عن تصاعد في الهجمات على حلفاء أمريكا الأفغان منذ توقيع اتفاق الحد من العنف في فبراير.



وقال المتحدث باسم القوة الأميركية في العراق العقيد سوني ليغيت المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في تغريدة يوم السبت قائلًا: "حان الوقت الآن لوقف العنف".



وفي الوقت نفسه، حذر الجنرال أوستن "سكوت" ميللر، قائد القوات الأمريكية في أفغانستان يوم الثلاثاء: "إذا استمرت طالبان في الهجوم، فإن ما يجب أن يتوقعوه هو الرد.



كما خاطب العقيد ليغيت طالبان يوم السبت قائلًا: "هذه اللحظة فرصة لأفغانستان - لشعب أفغانستان ليقول بوضوح لكل من يستمع إلى أنه يريد السلام".



ورد ذبيح الله مجاهد على العقيد ليجيت بتغريده: "الطريق إلى الحل يكمن في تنفيذ اتفاقية الدوحة. لا تضر البيئة الحالية بتصريحات لا معنى لها واستفزازية. نحن ملتزمون بتحقيق هدفنا، احترم التزاماتك الخاصة".

