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زوجة ويل سميث: "لم أعرف شخصية زوجي جيدا إلا في فترة الحظر"

الأحد 03/مايو/2020 - 09:41 ص
بوابة الفجر
وكالات

اعترفت الممثلة الأمريكية جادا بنكيت سميث، أنها اكتشفت أنها لم تكن تعرف زوجها النجم ويل سميث بعد أن قضت معه فترة الحجر الصحي.

وبعد 23 عاماً من الزواج، اكتشفت جادا أنها ما زالت تعرف أشياء جديدة عن علاقتها بزوجها الممثل ويل سميث (51 عاماً).

وذكرت في برنامج تلفزيوني ضم ابنتها ويلو 19 سنة وأمها وضيوفاً افتراضيين وغاب عنه ابنها جادن 21 سنة، أن الأمر أشبه بإزالة طبقات تحجب أشياء من شخصيته، بسبب انشغالها بالعمل والأولاد، لافتة إلى أن الحجر الصحي مكنها من معرفة جوهر شخصيته والتقرب إليه من جديد.

وقالت نجمة “رحلة فتاة” إن فترة العزل الصحي جعلتها تجدد حبها لزوجها وتتعرف إليه وكأنهما مخطوبان لأول مرة، لأنهما من البداية ركزا على أن يكونا صديقين، وكانا يتعاملان مع بعضهما بشيء من التلقائية.

وأوضحت أن مجالات عملها المتعددة أبعدتها قليلاً عن زوجها، لافتة إلى أنها تؤلف الأغنيات، وكاتبة سيناريو وسيدة أعمال، ولكن فترة الحجر الصحي أبعدتها عن كل هذه الأشياء ومكنتها من التقرب إجبارياً من زوجها والتفكير في جوانب جديدة مختلفة من شخصيته، بعيداً عن التوتر وضغوط الحياة.

وكانت جادا التقت ويل سميث في عام 1994، عندما تقدمت لاختبارات التمثيل لبرنامج تلفزيوني يعده، ورغم أن الدور ضاع منها، إلا أنها تعرفت إلى ويل وانقلبت المعرفة إلى حب تكلل بالزواج في 31 ديسمبر 1997.


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