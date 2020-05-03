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انتظام حركة سير السيارات بالمحاور والكبارى في محافظتي القاهرة والجيزة

الأحد 03/مايو/2020 - 09:44 ص
بوابة الفجر
داليا عادل
شهدت الطرق الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة، من صباح اليوم الأحد سيولة مرورية وسط تواجد أمنى فى الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين عبر المحاور والكبارى والطرق بالمحافظتى، وسحب أى كثافات مرورية.

كما شهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، انتظامًا بشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.

وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

كما انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.


وأعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، تحت إشراف اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، عن إجراء غلق جزئى لكوبرى الجيزة المعدنى أعلى جسم الكوبرى وذلك لمدة 3 ايام تبدأ يوم الثلاثاء من الساعة الثامنة مساءًا وحتى يوم الخميس من الأسبوع الجاري وذلك لاستكمال أعمال الصيانة ورفع كفاءة طبقة الايبوكسى بالكوبرى لتحقيق سيولة مرورية وتحقيق أعلى معدلات الأمن.

وبينت المرور في بيان لها أن العمل سوف يكون على مدار الـ 24 ساعة دون تعطيل الحركة المرورية، موضحة أنه سيتم غلق حارة مرورية بالتبادل خلال الأعمال.

ومن جانبه وجه اللواء أحمد راشد الإدارة العامة للمرور ومدير مديرية الطرق بالمحافظة بالالتزام بالمواعيد المعلنة للانتهاء من الأعمال لسرعة عودة حركة المرور لطبيعتها دون تأخير.

وأكد اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، على تكثيف الخدمات المرورية بمحيط الأعمال ومطلع ومنزل الكوبرى، وتهيب الإدارة العامة لمرور الجيزة، قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حتي يعودوا إلى ذويهم سالمين.

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