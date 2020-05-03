احداث وملخص الحلقة 11 من مسلسل الساحر ومواعيد العرض والإعادة و جميع والقنوات الناقلة (عشاق الدراما السورية) رمضان 2020





الحلقة 11 من مسلسل الساحر | ينتظر عشاق الدراما السورية احداث وملخص الحلقة 11 من مسلسل الساحر والذي يُعرض في رمضان 2020، وحظى هذا المسلسل على نسب مشاهدة عالية جدًا، وخلال السطور التالية سنستعرض لكم متابعينا احداث وملخص الحلقة 11 من مسلسل الساحر ومواعيد العرض والإعادة وجميع والقنوات الناقلة (عشاق الدراما السورية) رمضان 2020





ويعتبر مسلسل الساحر من نوع الدراما الاجتماعية ويناقش طبيعة عام رجال الأعمال وقوانينه الخاصة والتجاوزات التي قد تحدث فيه، والمسلسل إنتاج سوري، وهو من بطولة عابد فهد، وستيفاني صليبا، وعبد الهادي الصباغ، رنين مطر ، روديغ سليمان ، رشا بلال ، محمد حداقي ، الإضافة إلى مجموعة من ألمع نجوم الفن في سوريا.





مواعيد عرض مسلسل الساحر 11 رمضان 2020

يعرض المسلسل السوري الساحر على قناتي أبوظبي و LBCI في الأوقات التالية:





موعد عرض الساحر على قناة أبوظبي

ويُعرض مسلسل الساحر على قناة أبوظبي في تمام الساعة العاشرة مساًء، والإعادة الأولى ستكون الساعة 5 صباحًا، أما الإعادة الثانية ستكون الساعة 10 صباحاً





موعد عرض الساحر على قناة LBCI

ويُعرض مسلسل الساحر على قناة LBCI في تمام الساعة العاشرة والربع مساًء، والإعادة الأولى ستكون الساعة 2 صباحًا.





احداث الحلقة 11 من مسلسل الساحر

ويتناول المسلسل قصة رجل يغادر قريته الصغيرة و يدخل في عالم التجارة، و تساعده شخصيته الجذابة في أن يتحكم في عقول التجار وكأنه يسحرهم،ويبحث عشاق المسلسل على موقع يوتيوب عن تسريبات لبعض مشاهد الحلقة الحادية عشر وذلك بعد أن انتهت الحلقة الماضية على أحداث مثيرة أثارت فضول وشوق المشاهدين.



