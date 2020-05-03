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باسم مرسي يفجر 3 مفاجآت عن الأهلي وغضبه من الزمالك ومدرب الـ120 ألف جنيه

الأحد 03/مايو/2020 - 09:41 ص
باسم مرسي
باسم مرسي
محمد الدمتناوي
تحدث باسم مرسي لاعب الزمالك السابق والإنتاج الحربي الحالي، عن أحقية تتويج الأهلي ببطولة الدوري المصري في حاله إلغاء المسابقة.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن عن تأجيل بطولة الدوري المصري، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال باسم مرسي خلال تصريحات لبرنامج "أقر وأعترف" مع الإعلامي أحمد شوبير على قناة أون تايم سبورت:" الأهلي قدم أداء جيد للغاية هذا الموسم، وفارق النقاط بينه وبين صاحب المركز الثاني كبير جداً، لذلك هو الأحق بالتتويج باللقب".

وتابع:" شعرت بالغضب بسبب عدم مساندة الزمالك في الموسم الرابع لي مع الفريق، بسبب كثرة الإصابات التي تعرضت لها".

وواصل:" هناك لاعب رحل من الزمالك لأحد دوريات الخليج على سبيل الإعارة ولم يلعب موسماً في الإعارة وعاد للأبيض وشارك مع الفريق وهذا ما أغضبني فلماذا لم يُساندني مثلما فعل مع هذا اللاعب".

وأتم:" كنت أحافظ دائماً على مستوايا ولياقتي، لا يعلم الكثيرون أنني تعاقدت مع أحد المدربين بشكل خاص لتدريبي مقابل 120 ألف جنيه سنوياً من أجل الحفاظ على لياقتي".

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