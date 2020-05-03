اتجاه في الزمالك للموافقة على احتراف نجمي الفريق

انتشرت العديد من الأنباء في الفترة الأخيرة حول اقتراب احتراف ثنائي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلى أن هناك رغبه لدى كل من أشرف بن شرقي ومصطفى محمد نجمي الزمالك للاحتراف في أوروبا في الصيف القادم.





ولم يحسم الفرنسي باتريس كارتيرون موقفه حتى الآن من الموافقة على احتراف بن شرقي ومصطفى محمد من عدمه.





ويدرس كارتيرون مع إدارة الزمالك في الفترة الحالية العروض المقدمه إلى اللاعبين وسيحسم موقفه من الموافقة عليها من عدمها خلال الساعات القليلة المقبلة.



