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طلب رسمي لاستئناف الدوري الألماني

الأحد 03/مايو/2020 - 09:52 ص
بوابة الفجر
أعرب وزير الداخلية والرياضة الألماني، هورست سيهوفر، اليوم الأحد، عن دعمه لاستئناف الدوري الألماني لكرة القدم، على الرغم من تفشي فيروس كورونا المستجد.

قال سيهوفر لصحيفة بيلد: "أجد بان البرنامج الموضوع من قبل رابطة دوري كرة القدم جيد، وأدعم استئناف الدوري في مايو (آيار)، وذلك قبل ثلاثة ايام من اجتماع للسلطات الألمانية للبت في مصير الدوري".

لكن سيهوفر الذي يلعب دوراً محورياً داخل الحكومة كونه يحمل حقيبتين وزاريتين، أشار إلى أنه يتعين على الفرق واللاعبين احترام شروط عدة ولن يحصلوا على أي "استثناء".

واضاف في هذا الصدد: "في حال وجود حالة كورونا واحدة في صفوف الفريق، أو جهازه الفني، يتوجب على النادي بأكمله والفريق المنافس له الذي واجهه في آخر مباراة أن يدخلوا في حجر صحي لفترة 14 يوماً".

وتابع: "وبالتالي ثمة مخاطر تتعلق بالبرنامج وبالترتيب في حال انتقال العدوى، ما يستدع انضباطاً كبيراً في إطار مكافحة كورونا".

كما رفض الوزير منح أفضلية للأندية مقارنة بالآخرين في إطار الخضوع للفحوصات، في الوقت الذي طالبت فيه الاندية بفحوصات دورية للاعبيها على سبيل الحماية.

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