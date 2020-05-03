موعد اذان المغرب في اليوم العاشر من رمضان 2020 ( مواعيد الصلاة ) وإمساكية شهر رمضان لمعرفة موعد الإفطار والإمساك | ramadan 1441





موعد اذان المغرب في اليوم العاشر من رمضان 2020 | تزايدت عمليات البحث بطريقة كبيرة عن إمساكية شهر رمضان وخاصةً " موعد اذان المغرب" ليتعرف المسلمين على مواقيت الصلاة وبالتالي يستطيعوا تحديد موعد الإفطار والإمساك.





زنقدم لكم متابعينا الكرام موعد اذان المغرب في اليوم العاشر من رمضان 2020 ( مواعيد الصلاة ) وإمساكية شهر رمضان لمعرفة موعد الإفطار والإمساك | ramadan 1441.





موعد اذان المغرب في اليوم العاشر من رمضان 2020

يبحث الكثير من المسلمين عن إمساكية رمضان 2020 لمعرفة موعد اذان الفجر في رمضان 2020 وخصوصًا من على سفر ولا يستطيع سماع معرفة موعد اذان المغرب، لذلك فوجود الإمساكية شئ ضروري للغاية لكي يتعرف على الوقت وتذكره بموعد اذان المغرب.





ويكون موعد اذان المغرب في اليوم العاشر من رمضان 2020 في تمام الساعة 6:32 مساًء بتوقيت القاهرة، في مثل هذا الشهر من كل عام يتجمع المسلمون في المساجد لإقامة الصلاة وحتى يستطيعوا التقرب إلى الله تعالى ولكن بعد إعلان عدم فتح المساجد للمصليين بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، أصبحت إقامة الصلوات الخمسة في المنازل.





مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة حسب إمساكية شهر رمضان 2020

- صلاة الفجر: 3:35 ص.

- الشروق: 5:10 ص.

- صلاة الظهر: 11:52 ص.

- صلاة العصر: 3:29 م.

- صلاة المغرب: 6:34 م.

- صلاة العشاء: 7:59 م.





ووفقًا للحسابات الفلكية، لقد كان أول أيام شهر رمضان هو أقل يوم في عدد ساعات الصيام وقد وصل عدد الساعات إلى 15 ساعة و 3 دقائق فقط، أما أخر أيام شهر رمضان سيكون أطول الأيام من حيث عدد ساعات الصيام وسوف تكون 15 ساعة و51 دقيقة وسوف يؤذن لصلاة المغرب في تمام الساعة 6:47.





ومع انتهاء اليوم العاشر من شهر رمضان 2020 والدخول إلى العاشر يبدأ الاقتراب من العشر الأواخر من رمضان، والذي ينتظرهم العديد من المسلمين وكان النبي صلاة الله عليه وسلم يسهر في هذه الأيام للذكر والاستغفار.



