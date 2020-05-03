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تراجع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات

الأحد 03/مايو/2020 - 10:47 ص
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير



إستهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط هبوط 9 قطاعات على رأسها الخدمات الاستهلاكية ، وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 1.13% خاسراً 56.120 نقطة ليصل إلى مستوى 4920.69 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 1.23% خاسراً 65.780 نقطة ليصل إلى مستوى 5290.41 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.73% خاسراً 30.670 نقطة ليصل إلى مستوى 4195.53 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.70%، خاسراً 30.010 نقطة ليصل إلى مستوى 4196.43 نقطة ، وجرى التداول بمستهل التعاملات على 47.5 مليون سهم بقيمة 11 مليون دينار كويتى عبر 2365 صفقة.

 
وتراجعت 9 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.75%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.79%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.75%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.23%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.85%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.75%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.59%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.51%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.20%.
 
وجاء سهم "الشركة الوطنية الدولية القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة ببورصة الكويت بارتفاع نسبته 9.92%، تليه شركة أسمنت الكويت بنسبة 9.43%، ثم شركة بيت الاستثمار الخليجى بنسبة 8.89%، فيما تصدر سهم "شركة التعمير للاستثمار العقارى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 6.82% ثم شركة مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 4.90%، ثم شركة دانة الصفاة الغذائية بنسبة 4.38%.
 

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