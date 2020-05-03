الإسماعيلي يتوصل لاتفاق مع مهاجمه من أجل البقاء

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أبدى التونسي فخر الذين بن يوسف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، موافقته على الاستمرار ضمن صفوف فريقه بالموسم الجديد.



واستقر بن يوسف على تمديد عقده مع الفريق لفترة جديدة، حيث ينتهي تعاقده مع الدراويش بنهاية الموسم الجاري، حيث خاض بين صفوفه 6 أشهر منذ يناير الماضي.



وأعلن المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادى، أنه تم الاتفاق مع اللاعب على عقد اجتماع عقب عودته إلى الإسماعيلية لإنهاء إجراءات تمديد التعاقد.



ومن المقرر أن يتم قيد المهاجم التونسي كلاعب أجنبي قائمة الدراويش، بعدم تم إلغاء معاملة لاعب شمال إفريقيا كلاعب محلي.