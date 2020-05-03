بمستهل التعاملات .. تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 2.5%









إستهل سوق دبى المالى، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 2.55% خاسراً 51.76 نقطة ليصل إلى مستوى 1974.85 نقطة، بضغوط هبوط 6 قطاعات على رأسها العقارات ، وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 133.2 مليون سهم محققة ما قيمته 103.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 2066 صفقة لعدد 29 سهما، وارتفعت 5 أسهم، فيما انخفض 24 سهما.

وتراجعت 6 قطاعات بسوق دبى المالي ، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 3.17%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 2.83%، تلاه قطاع السلع بنسبة 2.39%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.81%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.66%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.09%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 2.30%.

وتصدرت قائمة الأسهم المرتفعة بسق دبي المالي سهم شركة دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 14.89%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 6.71%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة بنك المشرق بنسبة 4.97%، ثم سهم إعمار مولز بنسبة 4.65%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 7.9 مليون ورقة بقيمة 20.8 مليون درهم، والذى تراجع بنسبة 4.02%.