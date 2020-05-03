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الإسكان: بدء حجز 1061 وحدة سكنية بمشروع دار مصر

الأحد 03/مايو/2020 - 10:58 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه يبدأ اليوم الأحد 3/5/2020، التسجيل إليكترونيًا لحجز 1061 وحدة سكنية بالدورين (الأرضى – الأخير) بمشروع "دار مصر"، بـ5 مدن جديدة (15 مايو – السادات – العاشر من رمضان – بدر – برج العرب الجديدة)، موضحًا أنه سيبدأ يوم الأحد المقبل 10/5/2020، فتح باب التسجيل إليكترونيًا لحجز 2662 وحدة سكنية بالدورين (الأرضى – الأخير) بمشروع "سكن مصر"، بـ8 مدن جديدة (6 أكتوبر الجديدة – العبور – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – بدر – ناصر "غرب أسيوط" – المنيا الجديدة – غرب قنا).

وأضاف وزير الإسكان، أنه يتم سداد مبلغ جدية الحجز وقيمته 50 ألف جنيه، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإليكتروني "online"، مع وجود نظم تقسيط ميسرة، وخصم للسداد الفوري، مشيرًا إلى أن شروط الطرح، وأسلوب واجراءات الحجز، والمواقع والنماذج والمساحات، وأسعار الوحدات، وأسلوب السداد، متاحة على الموقع الإليكتروني (www.hdb–reservation.com)، كما يمكن الاطلاع على الموقع الإليكتروني الخاص بالهيئة (www.newcities.gov.eg).

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 62 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1522 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1970 حالة، من ضمنهم الـ 1522 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 298 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 6193 حالة من ضمنهم 1522 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و415 حالة وفاة.

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